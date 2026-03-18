Rescatan en El Granado (Huelva) el cuerpo sin vida de una mujer encontrada flotando en el puerto de La Laja

Archivo - Puerto La Laja, en El Grandado (Huelva). - DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN HUELVA - Archivo

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado el cuerpo sin vida de una mujer de 57 años encontrada flotando en el agua en el puerto de La Laja, en El Granado (Huelva), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Según ha indicado el 112 en una nota de prensa, un testigo alertó a las 12,20 horas del hallazgo de un posible cadáver en la obra del puerto deportivo de La Laja. Fue entonces cuando desde el centro coordinador se alertó a los Bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los Bomberos han procedido al rescate del cuerpo sin vida hasta la llegada del forense para el levantamiento del cadáver. La víctima es una mujer de 57 años, sin que de momento hayan trascendido las causas que han rodeado su muerte.