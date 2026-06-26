Rescatan a una persona atrapada en su vehículo tras una colisión con otro turismo en Almonte (Huelva)

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

Una persona ha sido rescatada y trasladada al Hospital Infanta Elena al quedar atrapada en su vehículo tras colisionar este jueves 25 de junio con otro vehículo en la A-474 en la localidad onubense de Almonte.

Según han informado a Europa Press fuentes del 112, a las 12,40 horas de este jueves recibieron el aviso de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 50 de la A-474, a la altura de Almonte, en la que podía haber personas atrapadas.

Por ello, se activó a Guardia Civil, servicios sanitarios y bomberos del Consorcio Provincial. Estos últimos excarcelaron a una persona del interior del vehículo y los servicios sanitarios la trasladaron al Hospital Infanta Elena de la capital, aunque se desconoce su estado de salud.