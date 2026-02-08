Rescatan a trece personas atrapadas en sus caravanas tras inundarse un cámping en Isla Cristina (Huelva)

Desalojados de un cámping de Isla Cristina (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece personas han sido rescatadas durante la noche de este pasado sábado, 7 de febrero, tras haber quedado atrapados por la inundación en un cámping de la localidad onubense de Isla Cristina.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su balance de incidencias registradas por el tren de borrascas, consultado por Europa Press, el aviso se recibió pasadas las 23,00 horas de la noche, alertando de que varias personas habían quedado atrapadas en sus caravanas tras haberse inundado el cámping en el que se encontraba.

Estas personas se vieron afectadas por la subida del barranco La Chirina, cuyos bungalós o autocaravanas se vieron rodeadas de agua fueron realojadas en otros bungalós de la zona alta del complejo, que no se vio afectada. Ninguno de los afectados requirió asistencia sanitaria.