Retiran nueve equinos sueltos "sin control ni custodia" en el Espacio Natural de Doñana en Huelva

Algunos de los animales retirados y que se encontraban sueltos en el Espacio Natural de Doñana. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), en coordinación con la Guardería del Parque Natural de Doñana y el Ayuntamiento de Bonares, han procedido a la intervención y retirada de nueve équidos en el término municipal de Bonares (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la intervención se inició a principios de diciembre tras detectarse por agentes de medio ambiente del Espacio Natural de Doñana la presencia de varios équidos en libertad, "sin control ni custodia", en una zona rural abierta, circunstancia que suponía "un riesgo para la seguridad vial y para la integridad de los propios animales", además de "posibles daños a terceros".

Ante esta situación, los agentes solicitaron el apoyo del Seprona, estableciéndose un dispositivo conjunto para la adopción de las medidas oportunas. Así, tras realizar las comprobaciones pertinentes, se procedió a la aprehensión de los nueve animales, al encontrarse en situación irregular y sin que pudiera acreditarse "su correcta identificación, control, ni las condiciones exigidas en materia de bienestar animal".

Los équidos fueron trasladados a instalaciones "adecuadas", donde quedaron bajo custodia a disposición de la autoridad competente. La Guardia Civil, en coordinación con las administraciones, "mantiene su compromiso con la protección de los animales y el cumplimiento de la normativa vigente" y recuerda a los titulares de équidos "la obligación de garantizar su adecuada identificación, custodia y bienestar, conforme a la legislación aplicable".