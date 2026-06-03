El Rocío (Huelva) registra un 38% más de entradas de vehículos el jueves de la romería 2026 y 1,2 toneladas de residuos

Autoridades visitan a la Virgen del Rocío tras realizar el balance de la romería 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha hecho balance de la Romería del Rocío 2026, una edición marcada por una "alta intensidad" en la aldea, una llegada "cada vez más temprana" de romeros y visitantes y una "mayor exigencia" para los servicios municipales.

Entre los datos más relevantes, el jueves de romería se registró un 38% más de entrada de vehículos, mientras que el sistema de videovigilancia y lectura de matrículas contabilizó 31.949 movimientos de entrada y salida en cinco días. En limpieza, la recogida total de residuos sólidos urbanos ascendió a 1,2 toneladas, un 15,77% más que en 2025, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La comparecencia ha tenido lugar en El Rocío y ha contado con la participación del alcalde de Almonte, Francisco Bella; el vicepresidente de la Hermandad Matriz de Almonte, José María Sosa; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; la concejal delegada del Plan Aldea, Ana Saavedra; la concejal de Hípica, Antonia Maraver; el concejal de Servicios, Juan Manuel Aguilar; y el teniente coronel de la Guardia Civil, Jorge Fajardo.

El alcalde ha señalado que la dimensión territorial de la Romería ha sido uno de los datos destacados del balance. Las hermandades ocuparon 242.257 metros cuadrados en terrenos del entorno de El Rocío, más de 24 hectáreas, una superficie similar a 34 campos de fútbol. Este dato "refleja la necesidad de planificar no solo el casco de la aldea, sino también todo su entorno", ha subrayado.

El incremento del 38% en la entrada de vehículos el jueves confirma, según el primer edil, una tendencia "cada vez más evidente" como es que "la aldea empieza a vivirse con intensidad antes del fin de semana". Este comportamiento "obliga a anticipar recursos, reforzar servicios y adaptar la planificación municipal a una aldea que multiplica su actividad desde los días previos".

En esta línea, el sistema de videovigilancia y control de matrículas permitió medir los flujos de entrada y salida en puntos estratégicos. El Ayuntamiento reforzó además el control de accesos con siete puntos y la incorporación de una nueva llave en la entrada de la R-30.

El balance refleja también el crecimiento de la movilidad vinculada a la Romería, con un incremento cercano al 48% en las matrículas de carruajes en los dos últimos años. A ello se suma el uso del transporte público, con 76.738 viajeros en las líneas de Damas, una cifra equivalente a más de 1.500 autobuses de 50 plazas.

En servicios básicos, el consumo acumulado de agua durante la Romería fue de 57.782 metros cúbicos, un 6,8% más que el año anterior, mientras que la entrada de agua a la EDAR de El Rocío alcanzó los 48.846 metros cúbicos, un 4,8% más. En limpieza, la recogida total de residuos sólidos urbanos ascendió a 1.207.580 kilos, un 15,77% más que en 2025.

Bella ha destacado también el trabajo de mantenimiento y riego de calles, iniciado de forma preventiva antes de los días centrales y mantenido durante la Romería para conservar el firme en mejores condiciones y reducir el polvo. Esta labor "resultó especialmente compleja por la elevada concentración de personas, caballos y carruajes en determinadas zonas de la aldea".

TRÁFICO Y SEGURIDAD

En materia de tráfico, seguridad y convivencia, el dispositivo contabilizó 363 incidencias y, con los datos actualizados, se tramitaron 300 sanciones de tráfico. El balance se completa con 310 viajes del servicio de lanzadera, 19 vehículos retirados por la grúa y 107 actuaciones del retén municipal en distintos puntos de la aldea.

El Rocío también contó con 82 puestos instalados entre Plaza Acebrón, Plaza Mayor y Paseo Marismeño, con oferta de restauración, productos rocieros y servicios para romeros y visitantes. Además, se incorporaron mejoras como zonas de sombra e iluminación decorativa para hacer estos espacios más cómodos y funcionales durante los días de celebración.

BIENESTAR ANIMAL Y 17 MUERTES

El bienestar animal ha sido otro de los apartados incluidos en el balance. El Ayuntamiento habilitó 15 abrevaderos, 12 zonas de ducha para caballos, espacios de sombra y zonas de descanso. Según los datos del dispositivo, se registraron 17 animales fallecidos entre caminos y aldea, de los cuales ocho correspondieron a un accidente concreto en el que ardió un vehículo, y dos tuvieron que ser sacrificados por "criterio veterinario".

Por parte de la Hermandad Matriz, su vicepresidente, José María Sosa, ha realizado una valoración "muy positiva" de la romería, destacando "la consolidación" de las modificaciones introducidas en la misa pontifical y en el recorrido de la procesión, así como la "creciente participación" en el Rosario de Hermandades.

Asimismo, ha felicitado al hermano mayor, Juan de los Santos, a su familia y a quienes lo han acompañado por "su entrega, compromiso y representación durante la romería", y ha tenido palabras de reconocimiento para el pueblo de Almonte, "orgulloso de ser la casa de la Virgen y el sitio donde termina el camino de tanta gente que sueña con El Rocío".

UNA DE LAS ROMERÍA "MÁS SEGURAS"

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha calificado también el balance de "positivo" y ha señalado que la Romería "se consolida como una de las más seguras de los últimos años". Rico ha destacado el despliegue del Plan Rocío Seguro, así como la coordinación entre administraciones para garantizar la seguridad, la movilidad y la atención a más de un millón de peregrinos.

Entre los datos aportados, ha subrayado la movilización de más de 2.400 efectivos y más de 900 vehículos de la Guardia Civil, el refuerzo de Policía Nacional, DGT y medios aéreos, además de una reducción del 50% en los delitos penales respecto al año anterior.

Para finalizar, Bella ha puesto en valor la coordinación institucional mantenida durante la Romería. "Una celebración de esta dimensión no depende de una sola administración. El Ayuntamiento asume un esfuerzo enorme como municipio anfitrión, pero es fundamental el trabajo conjunto con el resto de administraciones, los cuerpos de seguridad, la Hermandad Matriz y todos los rocieros", ha señalado.

El balance se ha realizado en la terraza del restaurante Aires de Doñana, en El Rocío, y, tras la comparecencia ante los medios, los representantes institucionales se han acercado hasta el Santuario para visitar a la Virgen del Rocío.