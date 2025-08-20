Salud muestra su "más enérgica repulsa y condena" por la agresión a sanitarios en San Juan del Puerto (Huelva)

HUELVA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Salud y Consumo y el Distrito Sanitario Huelva-Costa y Condado-Campiña "condenan" la agresión sufrida por tres profesionales del centro sanitario de San Juan del Puerto, dos de ellas verbales y una física, por parte de una usuaria del centro, durante el desempeño de su labor y muestran su "más enérgica repulsa" a esta clase de actos.

Al respecto, en un comunicado han insistido en que "cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, no puede justificarse bajo ningún concepto".

Asimismo, informan de que, a raíz de estos sucesos, el Distrito Sanitario ha activado el protocolo diseñado por el Servicio Andaluz de Salud ante este tipo de casos, que "implica la oferta de apoyo tanto psicológico como jurídico al personal afectado". Esta actuación se enmarca en el Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz.

El Distrito ha destacado el "compromiso" de sus profesionales "con la salud de los ciudadanos" y hace un llamamiento público "contra estos comportamientos incívicos", invitando a hacer un "uso adecuado" de los servicios sanitarios en "un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales de la salud".

Asimismo, ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial se considera delito de atentado por los tribunales de justicia y que ya se han dictado varias sentencias en esta línea.