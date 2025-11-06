Sanz "rechaza" las declaraciones de Romero (PP) sugiriendo dimisiones de médicos por la crisis de los cribados de cáncer

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene tras activar en la jornada de hoy, 6 de noviembre, en el Hospital Regional de Málaga, el ECMO Pediátrico en Andalucía. A 6 de noviembre de 2025, en Málag - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha señalado este jueves que "no puede compartir" y, de hecho, "rechaza" las declaraciones del senador del PP y exalcalde de Palos de la Frontera (Huelva) Carmelo Romero en las que sugería dimisiones de médicos por la crisis de los cribados de cáncer en la sanidad andaluza.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en Málaga, el consejero de Sanidad se ha pronunciado así después de que el citado senador del PP apuntase en una entrevista que la "mayor parte" de los fallos detectados con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama se concentraba en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y "quien tendría que dimitir son los médicos o responsables que hayan cometido este fallo".

"Claramente tengo que decir que no puedo compartir, que rechazo ese tipo de manifestaciones", ha respondido Antonio Sanz a preguntas de los periodistas sobre esas declaraciones de Carmelo Romero, al tiempo que ha defendido que en Andalucía "contamos con unos profesionales sanitarios y médicos que merecen todo el apoyo, todo el respeto y, desde luego, toda la admiración".

De esta manera, el consejero de Sanidad ha sostenido que "no se puede poner en cuestión la tarea de los profesionales sanitarios" ni, "por supuesto", la de los médicos, tras lo que ha apostillado que "existen modelos asistenciales" y de organización que "se pueden mejorar siempre", y "eso es indiscutible", tras lo que ha remarcado que uno de sus "objetivos es contribuir a perfeccionar y mejorar cada día el sistema".

Dicho esto, Sanz ha remarcado que "este sistema sale adelante, y es un orgullo para todos los andaluces, gracias a la tarea de sus profesionales", a su "compromiso y preparación", y ha subrayado que, entre ellos, "y de manera fundamental", figuran "todos los profesionales médicos" del sistema sanitario andaluz, según ha incidido el consejero, que ha concluido pidiendo "prudencia ante cualquier tipo de manifestación en este sentido", y remarcando que "rechaza y no puede compartir en absoluto ese tipo de manifestaciones" como las expresadas por el senador Carmelo Romero.