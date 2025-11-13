El sector pesquero andaluz se reúne en Isla Cristina (Huelva) para "tratar de dar respuesta" a los retos futuros

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, ha reunido en Isla Cristina (Huelva) a una amplia representación del sector pesquero andaluz en la jornada 'Futuros, Desafíos y Compromisos de la Pesca', un espacio de encuentro dirigido a analizar el presente y futuro de la actividad pesquera, la comercialización, la formación, las infraestructuras portuarias y la "necesidad de fortalecer la voz del sector".

La inauguración estuvo presidida por el presidente de Facope, Manuel Fernández; acompañado del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, Mariano García; la teniente de alcalde y concejala de Pesca del Ayuntamiento de Isla Cristina, Isabel Rodríguez; y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, Álvaro Burgos, según ha indicado la federación en una nota.

Durante la apertura, Manuel Fernández destacó "la importancia de realizar estas jornadas porque el futuro del sector pesquero andaluz es positivo". "Hay que unir el sentir del sector en una sola voz para luchar por los pescadores y pescadoras andaluces" y subrayó que este encuentro permite "abordar los retos necesarios para que la actividad pesquera siga siendo insignia de Andalucía, de su cultura, su economía, su gastronomía tradicional y sus gentes del mar".

La primera jornada puso de manifiesto la relevancia de reforzar el tejido pesquero andaluz, tal como expuso el director de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), José Carlos Álvarez, quien destacó que la pesca "sigue siendo un pilar económico y cultural clave en Andalucía, sosteniendo miles de empleos directos e indirectos".

Asimismo, subrayó la necesidad de "avanzar en un marco de legalidad compartida, revalorizar el producto pesquero andaluz y apoyarse en nuevas tecnologías --incluida la inteligencia artificial-- para mejorar la gestión y la competitividad".

Las Cofradías trasladaron, además, la situación de "saturación" que afrontan debido a la "acumulación de tareas antes asumidas por otras administraciones", reclamando "herramientas digitales, mayor coordinación en las inspecciones y nuevas fórmulas de cooperación que faciliten y alivien su labor".

Por su parte, el director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Ignacio Álvarez Osorio, centró su intervención en la importancia de adaptar los puertos a "la realidad actual" del sector y anunció que se está trabajando en un plan de infraestructuras para 2026-2030 "orientado a modernizar y dimensionar adecuadamente las instalaciones portuarias".

De la misma manera, insistió en "reforzar la transparencia, ordenar los espacios portuarios y garantizar el adecuado mantenimiento de las concesiones", así como destacó la necesidad de "mejorar los controles para asegurar la trazabilidad del producto y afrontar retos como dragados, zonas de trabajo o desembarcos recreativos".

El sector reclamó que las inversiones procedentes de fondos pesqueros se destinen "realmente" a la actividad, la creación de una mesa de trabajo "estable" entre administraciones y federación, y subrayó la importancia de "mantener una única voz para avanzar de forma coordinada hacia un futuro más sólido y sostenible para la pesca andaluza".

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FUTURO

El segundo día de las jornadas estuvo marcado por una "reflexión profunda" sobre el futuro del sector a través de la formación y la investigación. La presidenta del Ifapa, Marta Conde Martín, explicó la "intensa dedicación" del Instituto en materia pesquera, tanto en la capacitación de profesionales como en la investigación aplicada. Destacó que, "conocedores de las dificultades de desplazamiento del sector", se está impulsando la formación online, al tiempo que se anima a las cofradías a participar en la elaboración del calendario formativo.

En el ámbito científico, detalló los proyectos que el Ifapa tiene en marcha y que suman más de 3,2 millones de euros: control y gestión del alga Rugulopteryx okamurae; rehabilitación de marismas mediante microalgas; estudios sobre la ecología del estuario del Guadalquivir; y bases biológicas para la recuperación de anémonas y erizos de mar, además de líneas de trabajo centradas en la acuicultura sostenible.

Asimismo, expuso el "importante volumen" de cursos impartidos en 2024 --desde titulaciones básicas hasta especialidades como marisqueo, redería, manipulación de capturas o pesca sostenible-- y subrayó la necesidad de becas y mecanismos "que favorezcan el relevo generacional".

El director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de Andalucía, Carlos Aldereguía, añadió que la Junta trabaja para que los estudios científicos del Ifapa "tengan la misma proyección y solidez que los de otros institutos autonómicos del país, reforzando así el apoyo técnico al sector pesquero andaluz".

Durante el debate, el sector planteó propuestas y "necesidades clave" como impulsar proyectos "que permitan a los jóvenes embarcar y conocer la profesión", ayudas a armadores, ampliación de formación online, revisión de requisitos para titulaciones básicas, mejora de la gestión de tasas, espacios adecuados para cursos como los de rederos y más investigación sobre especies en declive.

También se pidió "agilizar" certificaciones, estudiar vías de acreditación profesional por experiencia, incorporar inteligencia artificial al análisis de especies y "buscar soluciones" para las algas que llegan a puerto con la actividad pesquera. Asimismo, se insistió en "aumentar" los estudios sobre la salud ambiental del estuario del Guadalquivir "ante los riesgos derivados de prospecciones mineras".

La jornada concluyó con un reconocimiento de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina y de Facope a Ambrosio Fernández García, pescador de 94 años vinculado toda su vida al mar. El presidente de Facope lo nombró Patrón Mayor Honorario de Andalucía.