El sector turístico de Huelva prevé la destrucción del 25% de empresas y pérdidas de 23.000 plazas hoteleras

HUELVA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH) prevé "en el mejor de los escenarios" el cierre del 25 por ciento de las empresas del sector, así como la pérdida de 23.000 plazas hoteleras y de casi 22.000 empleos directos en la provincia cara a la temporada estival, esto "siempre y cuando" puedan reanudar su actividad en junio.

Así lo ha indicado a Europa Press su secretario general, Rafael Barba, quien ha apuntado que han realizado un estudio de la situación a corto plazo del sector para presentarlo a los alcaldes de los municipios de Huelva, con los que esperan reunirse por videoconferencia el próximo 23 de abril a las 11,00 horas de la mañana y a los que se les plantearan medidas concretas de apoyo por parte de los Ayuntamientos.

En este sentido, Barba ha destacado que uno de los datos más importantes que se desprende del informe es el del empleo, ya que los datos respecto a 2019 "estaban siendo mejores" en los primeros meses del año, con casi un seis por ciento de incremento en las contrataciones, con lo que indica que "estaríamos afectando a un total de 21.928 trabajadores en momentos de máxima producción" con lo cual, subraya que "eso es lo que nos estaríamos jugando a efectos de empleabilidad" ya que "si no hay actividad, no hay empleo".

Por otra parte, prevén una caída de la facturación de "más de un 40 por ciento " y la desaparición de más de un 25 por ciento de empresas, "sobre todo vinculadas al segmento de la hostelería", que "a día de hoy ya no podrían volver a abrir".

De otro lado, el secretario general del Consejo Empresarial de Turismo de Huelva ha aseverado que prevén unas perspectivas de ocupación en los meses de junio, julio y agosto que se moverían en una horquilla del 25-30 por ciento de reservas, es decir, de ocupación de los establecimientos hoteleros "si finalmente se pudiera abrir".

Con este escenario, "el más óptimo", anticipan que "estaríamos hablando de una pérdida de casi 23.000 plazas hoteleras de las 29.000 con las que cuenta la provincia", estando operativas unas 6.000 plazas para atender a los porcentajes de ocupación que barajan.

De otra parte, el segmento de golf ya ha dado por terminada la temporada ya que no saben "como van a evolucionar los vuelos ni la apertura de fronteras" a la hora de traer clientes extranjeros de los destinos emisores.

Por todo esto, lo que les preocupa "no es cuándo" se volverá a la actividad, sino "cómo" debido a que "no se podrá trabajar con normalidad, ya que, "seguramente, habrá medidas de restricción en aforos, de distancias de seguridad, de control sanitario a los trabajadores y clientes, entre otras" algo a lo que habrá que sumar "los precios que se van a barajar y las inversiones que habrá que realizar en medidas de control etc.".

De otro lado, Barba ha señalado que al sector le parece "muy interesante" la propuesta de la Junta de Andalucía de que Huelva pueda ser una de las primeras provincias en salir del confinamiento y reactivar la economía "lo antes posible" pero reitera que no saben "cómo se podrá reabrir".

En este contexto, el Círculo Empresarial de Turismo ha solicitado una reunión con los alcaldes de la provincia, toda vez que ya se encuentran trabajando con el Gobierno a través de sus confederaciones y con la Junta de Andalucía con un plan de choque que se encuentran analizando "para ver mejoras y ampliaciones del mismo", pero "a nivel local nadie ha hablado de medidas más allá de ciertas bonificaciones de la vía pública y tasas de basura", algo que, subraya, "suma", si bien quieren plantear "una batería de medidas que necesita el sector".

A este respecto, el sector turístico ha puesto de manifiesto "la necesaria implicación de las administraciones locales" al objeto de "intentar salvar un sector clave para la economía no sólo local sino provincial", que supone casi el 12 por ciento del Producto Interior Bruto de la provincia (PIB).

Por ello, la pasada semana el CETH emplazó a los alcaldes a través de una plataforma virtual de reuniones por videoconferencia, y la que se ha invitado a su vez a la Delegada Territorial de la Consejería de turismo,

María Ángeles Muriel, al Presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y a los representantes sectoriales de las centrales sindicales UGT y CCOO, los cuales "han confirmado su asistencia".

Para finalizar, Barba ha reseñado que esta situación "no es una crisis puntual", teniendo en cuenta que "el plazo razonable de recuperación para amortiguar las pérdidas que está teniendo el sector se va a mayo de 2021 y la recuperación con respecto al crecimiento que se estaba llevando a cabo a se iría a finales de 2022". Por lo que plantea que estarán "tres o cuatro años con una gran afección" e indica que necesitan "ayuda para seguir manteniendo el sector".

Barba ha recordado, además, que este sector "nunca ha pedido una ayuda directa de los consistorios cuando ha habido un temporal", pero ahora "se trata de una situación diferente", por lo considera que "es necesaria esa cooperación" ya que será "el sector más perjudicado, los primeros en cerrar, y los últimos en reabrir y salir de la crisis".