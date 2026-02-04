El sector vitivinícola de la provincia de Huelva participa en la Barcelona Wine Week 2026 de la mano de Diputación

El sector vitivinícola de Huelva en la Barcelona Wine Week 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

Las bodegas de las provincia de Huelva han vuelvo a estar presentes en la Barcelona Wine Week (BWW) de la mano de la Diputación de Huelva, que se celebra desde el lunes y hasta este miércoles en la ciudad condal. La Diputación, a través de Huelva Empresa, hace posible la participación de empresas y profesionales onubenses en este cita internacional, "una de los más importantes del sector".

Según ha indicado la institución supramunicipal en una nota, este el sexto año consecutivo que Diputación acude a BWW, en esta edición junto a ocho empresas vitivinícolas la provincia: Bodegas del Socorro, Contreras Ruiz, Bodega Vega Menacho, Bodegas Garay, Bodegas Infante, Bodegas Magasé, Bodegas Oliveros y Luis Felipe Premium Spirit.

Todas estas empresas han contado con un espacio propio dentro del stand de la Diputación, en el que se han desarrollado los encuentros empresariales que permiten dar a conocer y catar sus caldos, así como favorecer la comercialización de los mismos. Las empresas han estado acompañadas por el coordinador de la nueva Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, Emiliano Cabot.

La BBW facilita a los participantes el contacto con proveedores, distribuidores y potenciales clientes, facilitando la apertura de nuevos mercados para sus productos, factor clave para el sector. El objetivo de Diputación al promover la asistencia a ferias comerciales es "la dinamización económica del territorio y la creación de empleo, atrayendo de esta forma la inversión y desarrollo a la provincia".

El apoyo institucional al sector es "especialmente importante" en estos momentos tras la plaga de mildiu que sufrió el sector en la pasada campaña. Además de su presencia en la zona expositiva, las distintas bodegas acuden al evento con una agenda de encuentros con proveedores, distribuidores e importadores cerrada, al objeto de maximizar la participación y presencia provincial.

El apoyo de Diputación de Huelva a los sectores productivos se enmarca en el papel que desempeña la institución provincial como agente dinamizador de la economía provincial y con el fin de dar respuesta a las demandas sociales y económicas de las empresas de la industria del sector en la provincia de Huelva. Barcelona Wine Week es el escaparate de referencia del sector vitivinícola en nuestro país.

DATOS DEL SECTOR Y EL EVENTO

El evento en 2026 cuenta con más de 9.500 metros cuadradados de exposición, más de 800 compradores internacionales, 1.300 expositores, 13.500 reuniones de negocio programadas, 26.000 visitantes y más de 85 sellos de calidad. Según la Federación Española del Vino, España cuenta con 913.695 hectáreas de viñedo en 2022 --aproximadamente el 13 por ciento del total mundial--, es decir, uno de los primeros viñedos del mundo.

La producción nacional media anual de vino es de 32,4 millones de hectólitros en 2023, convirtiéndose en el tercer productor mundial. La actividad de la cadena de valor vitivinícola supone 20.330 millones de euros de valor añadido, el 1,9 por ciento del PIB español, aportando valor a la economía. En España hay 3.995 bodegas exportadoras de vino (2023). Además, los vinos españoles se venden en 189 países de todo el mundo, siendo los principales mercados Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, destacando la gran vocación internacional del sector.

España es el país más exportador mundial en volumen, con algo más de 2.151 millones de toneladas en 2023, equivalentes 2.988 millones de euros. El sector del vino genera y mantiene 363.980 empleos, un dos por ciento del total en España. Se elabora vino en las 17 comunidades autónomas, siendo un sector clave en la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales.

Los municipios con menos de 2.000 habitantes dedicados al vino han incrementado su población un 36 por ciento en los últimos 20 años. Además atrae un turismo "de calidad" al país, de forma que "casi tres millones de personas al año visitan las bodegas y museos de las Rutas del Vino de España, con un gasto cercano a 80 millones de euros al año".

BWW 26 ha contado con programas de invitación y fidelización de compradores para maximizar las oportunidades de negocio de los expositores. Por una parte el programa Hosted Buyers, dirigido a compradores internacionales con alta capacidad de compra, poder de decisión de compra y con cierto volumen de importación y/o ventas.

Los perfiles que se incluyen en este programa son importadores, compradores de la gran distribución, distribuidores, compradores del canal Horeca, vinotecas, plataformas digitales, etc. Los Hosted Buyers reciben el apoyo de Barcelona Wine Week para visitar el salón, acceder con condiciones preferentes y están comprometidos a organizar su agenda de reuniones a través del BWW Matchmaking System. Y por otra parte el programa VIP Buyers, dirigido a compradores nacionales con alta capacidad de compra, poder de decisión de compra y con cierto volumen de importación y/o ventas.

Los perfiles que se incluyen en este programa son compradores de la gran distribución, distribuidores, compradores del canal Horeca, vinotecas, plataformas digitales, etc. Los VIP Buyers acceden al salón de forma gratuita y con condiciones preferentes.