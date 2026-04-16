Seis condenados en Huelva a entre ocho y tres años de cárcel por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva por la que se condenaba en 2024 a seis hombres por delitos contra la salud pública, así como a dos de ellos se les condena también por pertenencia a grupo criminal, por unos hechos relacionados con el narcotráfico en la costa onubense --concretamente en Ayamonte-- acaecidos en 2019. De este modo, las condenas impuestas oscilan entre los ocho y los tres años de prisión.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, dos de los reincidentes había sido condenados a tres años de cárcel en 2016, también por delitos relacionados con el narcotráfico, pero las penas fueron suspendidas por un plazo de cinco años. Esta nueva sentencia impone para uno de ellos la pena de siete años de cárcel por un delito contra la salud pública, así como un año más por pertenencia a grupo criminal, y al otro a cinco años, siete meses y 15 días por un delito contra la salud pública y aplican para ambos el agravante de reincidencia.

Un tercer hombre ha sido condenado a seis años y siete meses, también por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, un cuarto a cinco años por un delito contra la salud pública, y los otros dos acusados han sido condenados a tres y cuatro años y seis meses, respectivamente. Además, se les impone el pago de dos multas a cada uno de ellos en una horquilla de entre 3,3 y 6,6 millones de euros. Señala la sentencia que la pena de prisión se descontará del tiempo que han permanecido en prisión provisional.

Se considera probado que el condenado a ocho de prisión, reincidente y perteneciente a grupo criminal, tenía alquilada en 2019 y usaba una nave ubicada en un polígono industrial de Ayamonte, que contaba con alarmas y tres cámaras de seguridad, que se usaba como guardería de drogas, embarcaciones y combustible.

El penado estaba siendo investigado por la Guardia Civil, cuyos patrulleros abordaron en la madrugada del 20 de febrero de 2019 dos de tres embarcaciones semirrígidas que se dieron cita en alta mar, una de las cuales portaba numerosas garrafas de gasolina y, en la otra, a nombre del acusado principal, se encontraban dos de los encausados.

Durante los meses siguientes, los agentes observaron que se produjeron diversos encuentros entre algunos de los penados en la nave del condenado a ocho años de prisión, donde se producía un "importante trasiego de vehículos y barcas, motos acuáticas, embarcaciones, chalecos salvavidas, un torito, un camión y otros, que entraban y salían de la nave en diferentes ocasiones", así como en otra ocasión llegó al lugar un remolque de unos 14 metros de largo.

Así las cosas, en abril de 2019 el Juzgado de Instrucción número 5 de Ayamonte acordó la observación, escucha y grabación durante tres meses de los números de teléfono de varios de las personas relacionadas con el tráfico de drogas en esta operación. De este modo, los agentes tuvieron acceso a la información intercambiada entre ellos.

Asimismo, el 24 de abril de 2019 el Sistema Integrado de vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil detectó, sobre las 00,15 horas, una embarcación semirrígida pilotada por el acusado principal, que iba a "gran velocidad" hacia la costa, así como a las 02,10 observaron la entrada de una recreativa, también a gran velocidad, aunque al llegar los componentes del Servicio Marítimo del Instituto Armado, la embarcación había sido abandonada con 300 litros de gasolina en 12 petacas de 25 litros.

En la tarde de ese mismo día, a través de la vigilancia telefónica, los agentes escucharon una conversación entre el acusado principal y su hermano --otro de los condenados--, que pilotaba en ese momento por los caños de la ría Carreras una embarcación con gasolina para aprovisionar al acusado principal, que llevaba otra semirrígida, y le pedía instrucciones a su padre sobre "cómo proceder, una vez que se percató de que estaba siendo vigilado por la Policía Local", tras lo que se deshizo del combustible dándoselo a otra persona.

Sobre las 19,30 horas de este mismo 24 de abril, la embarcación semirrígida se encontraba ya muy cerca de la costa, junto a la salida del espigón del río Carreras, cargada de "paquetes de color marrón, de los que habitualmente se emplean para el transporte de resina de hachís" y, al llegar la patrullera de la Guardia Civil, accedió al interior del río tocando tierra, donde fue abandonada con 69 fardos de arpillera, que arrojaron un total de 2.070 kilos de hachís, que en el mercado ilícito alcanzaría un valor de 3,3 millones de euros.

Finalmente, tras obtener diversas pruebas, el Juzgado autorizó el 30 de abril la entrada y registro de la nave ubicada en Ayamonte, así como a las viviendas de varios de los condenados, donde se intervinieron efectos relacionados con la droga, remolque de embarcaciones, motos de agua, drogas en pequeñas cantidades, embarcaciones, vehículos, motores y dinero en efectivo, entre otros efectos.

Por todo ello, los acusados fueron detenidos y posteriormente condenados por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, toda vez que el TSJA, tras recibir recursos de apelación de varios de los penados, ha desestimado todos ellos y ratificado las condenas.