El Senado da recorrido parlamentario a la reivindicación de Almonte (Huelva) sobre los fondos del Pacto por Doñana

ALMONTE (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Senado de España ha comunicado al Ayuntamiento de Almonte (Huelva) que la Mesa de la Cámara Alta ha tomado conocimiento del acuerdo aprobado por el Pleno en diciembre de 2025 sobre la reivindicación municipal de una mayor dotación económica para Almonte dentro de los fondos del Pacto por Doñana y ha acordado remitirlo a los portavoces de los grupos parlamentarios, "un paso poco frecuente en este tipo de comunicaciones que va más allá del mero acuse de recibo", ha indicado el Consistorio en una nota.

La comunicación oficial de la tramitación de esta iniciativa, consultada por Europa Press, y fechada el martes de esta semana, informa de que el acuerdo municipal ha sido incorporado formalmente a la actividad de la Cámara Alta y puesto en conocimiento de los distintos grupos parlamentarios.

Esto, señala el Consistorio almonteño, "permite que la posición del Ayuntamiento de Almonte refuerce su recorrido institucional en el ámbito parlamentario y sea trasladada formalmente a los grupos políticos con representación en el Senado", remarca el Consistorio.

El documento trasladado al Senado corresponde al acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Almonte en diciembre del pasado año, en el que se fijó la postura en relación con el reparto de los fondos del Pacto por Doñana, defendiendo "la necesidad de que este tenga en cuenta la realidad específica del municipio dentro del área de influencia del espacio natural".

En este sentido, el acuerdo plenario sostiene que el reparto de fondos "debe atender a la singularidad de Almonte, un municipio que soporta una elevada presión sobre los recursos hídricos por la presencia de Matalascañas, cuya población se multiplica en los meses de mayor afluencia turística". El Ayuntamiento defiende que "una mayor dotación permitiría actuar de forma decidida sobre infraestructuras clave", como la red de abastecimiento de agua, "con el objetivo de reducir pérdidas, minimizar extracciones del acuífero y contribuir de manera efectiva a la protección del Espacio Natural de Doñana".

Desde el gobierno local han señalado que esta reivindicación "no es nueva" y forma parte de un posicionamiento "mantenido en el tiempo", orientado a que las inversiones vinculadas a Doñana "respondan no solo a los objetivos de protección ambiental, sino también a las necesidades reales de municipios como el de Almonte, que asume una mayor presión territorial y estacional".

EL ACUERDO PIDE 20 MILLONES MÁS

El acuerdo del Pleno de Almonte recoge que "pese a los esfuerzos de esta corporación por defender los intereses del municipio de Almonte" y entendiendo, "de forma fundada", que "por peso demográfico y territorial le correspondería una cuantía de, al menos, 28 millones de euros", la asignación finalmente recogida en el Real Decreto ha sido de ocho millones de euros, configurando el reparto de la línea 10" en un diseño que responde al criterio de la Secretaría de Estado de aplicar "criterios combinados de superficie, población, PIB y situación socioeconómica".

"Criterios con los que este Ayuntamiento no puede mostrarse conforme, dado que Almonte supera en peso territorial y demográfico a todos los municipios reseñados, soporta una presión turística e hídrica singular y está directamente vinculado al núcleo de Matalascañas, cuya incidencia sobre el acuífero de Doñana es reconocida por todas las administraciones", señala el acuerdo.

En este sentido, recoge este acuerdo plenario que "el propio Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha entendido ya que el mal estado de la red en baja --es decir, la red de distribución en calles, ramales y acometidas que gestiona el Ayuntamiento-- tiene repercusiones directas sobre Doñana, hasta el punto de financiar con 1,5 millones de euros su reparación parcial, cantidad que este Ayuntamiento ha previsto destinar a tal fin con cargo a los ocho millones ya recibidos".

No obstante, señala el Ayuntamiento que "con 1,5 millones solo es posible parchear; mientras que con una aportación adicional de 20 millones resulta factible transformar estructuralmente la red y convertir Matalascañas en un referente de uso eficiente del agua".

Por ello, propone esa concesión adicional de 20 millones para destinarlos "íntegramente" a un programa específico de sustitución masiva de tuberías antiguas por conducciones modernas de polietileno u otros materiales equivalentes, con menores pérdidas y mayor durabilidad, la sectorización de la red y telecontrol de caudales y presiones, para "localizar y reparar fugas de forma inmediata, minimizando pérdidas y cortes", la renovación de acometidas y válvulas antiguas en los tramos con "mayor índice histórico de roturas" y "actuaciones de eficiencia en depósitos y puntos singulares, evitando reboses, filtraciones y consumos no controlados".

Apunta el Ayuntamiento en el acuerdo que "el objetivo medible" de dicho programa sería "reducir de forma efectiva las pérdidas por fugas hasta situarlas por debajo del 10%", lo que "supondría recuperar del orden de 0,7-1 hectómetros cúbicos al año que hoy se pierden en la red, con el consiguiente descenso de las extracciones del acuífero". De este modo, subraya que "cada euro invertido en la red de abastecimiento se traduciría en menos bombeo, más agua disponible para las lagunas y mayor seguridad hídrica para el municipio y para Doñana".

Por todo ello, insta formalmente al Ministerio a que "proceda a ampliar la cuantía asignada al Ayuntamiento de Almonte" y que "en la resolución de concesión de dichos 20 millones de euros adicionales, se identifique expresamente como destino la renovación integral de la red de abastecimiento en baja de Matalascañas".