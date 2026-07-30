Sonia Márquez toma el relevo como concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Huelva

Sonia Márquez, nueva concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sonia Márquez Garzón será la nueva concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Huelva. La nueva edil tomará posesión de su cargo en septiembre en sustitución de Pastora Giménez Corpas, quien ha sido nombrada delegada territorial de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Huelva.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata de un relevo natural dentro de la estructura de la propia Concejalía, en la que Márquez ocupaba el cargo de coordinadora desde junio de 2023. La nueva concejal de Turismo y Comercio atesora una amplia experiencia en la gestión diaria del área, ya que durante los últimos tres años ha ejercido labores de gestión, organización y contacto directo con diferentes colectivos como comerciantes, hosteleros o empresariales.

"Asumo la nueva responsabilidad con ilusión y orgullo, consciente del reto que supone liderar un área clave en la vida diaria de la ciudad", ha señalado Sonia Márquez.

La nueva concejal de Turismo y Comercio se ha mostrado "agradecida a la confianza de Pilar Miranda y a Pastora Giménez por el trabajo diario compartido durante estos tres años", al mismo tiempo que ha comprometido "todo" su esfuerzo y trabajo diario para "continuar con la labor iniciada hace tres años para seguir construyendo una Huelva que crece y avanza cada día".

La propia alcaldesa ha transmitido su plena confianza en Sonia Márquez, "una persona perfectamente preparada, con una enorme capacidad de trabajo y con la experiencia necesaria para continuar la labor iniciada en 2023".

Miranda ha agradecido a Pastora Giménez "su trabajo durante estos años, con una enorme profesionalidad y una cercanía que ha permitido dar un impulso sin precedentes al turismo y el comercio de la ciudad". "Estamos muy orgullosos de su nombramiento, que refuerza el trabajo hecho en el Ayuntamiento como referente del crecimiento turístico en la provincia".