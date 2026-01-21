El stand de Huelva en Fitur, sin actividad, se llena de flores y velas en memoria de las víctimas

El stand de Huelva en Fitur con un altar de flores y velas. - ALFREDO GUARDIA-EUROPA PRESS

HUELVA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El stand de Huelva en Fitur 2026 se ha llenado de flores, velas y crespones negros en señal de luto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Desde el pasado lunes, la Diputación de Huelva decidió suspender toda actividad en la feria.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la provincia de Huelva vive estos días la Feria Internacional de Turismo (Fitur) desde el luto y el respeto, ya que la Diputación, encargada de la promoción del destino a través de la Agencia Destino Huelva y en colaboración con Turismo Andaluz, ha decidido que el stand de Huelva permanezca sin actividad durante toda la feria como muestra de duelo por las víctimas del accidente ferroviario, la mayoría de ellas vecinas y vecinos de la provincia.

La decisión afecta a toda la agenda institucional y promocional prevista, en la que participaban también numerosos municipios onubenses, y responde al "impacto de una tragedia que ha golpeado de lleno a toda la provincia". En este contexto, se ha considerado que "no era momento de promoción turística, sino de recogimiento y respeto, en unos días marcados por el dolor compartido".

Así lo ha trasladado el presidente de la Diputación, David Toscano, quien ha subrayado que la conmoción es generalizada en todo el territorio y que la respuesta debía estar a la altura del sufrimiento de muchas familias onubenses, así como del sentir de los municipios que forman parte activa de la promoción del destino Huelva. Aunque el espacio destinado a la provincia se encuentra instalado en el recinto ferial, el estand de Huelva permanece sin programación, sin actos institucionales y sin actividad promocional durante toda la celebración de Fitur.

Las imágenes muestran un espacio sobrio, con crespones negros en todas las pantallas, así como velas y flores dispuestas en señal de duelo y respeto por las víctimas.

En este contexto, el Pabellón de Andalucía ha abierto sus puertas a los profesionales del sector con un minuto de silencio, en un ambiente de recogimiento que ha marcado el inicio de la jornada ferial.