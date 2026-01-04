La subdelegada destaca la labor "digna de alabanza" de las fuerzas de seguridad en Huelva, "una provincia segura"

Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico, ha puesto en valor la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia, Guardia Civil y Policía Nacional, que es "digna de mención y alabanza" y ha destacado que los datos "avalan" que es una provincia "segura" y con alta protección.

Así se ha pronunciado la subdelegada en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que Huelva "tiene una tasa de criminalidad convencional por debajo de la media andaluza y por debajo de la media nacional", y en la que "también se está abordando numerosas actuaciones" en cuanto a "todo tipo de delitos", al tiempo que ha lamentado "enormemente" el balance "siempre triste" de dos víctimas de violencia de género en la provincia este pasado 2025 --47 en toda España--.

"Y ojalá que en 2026 no tengamos que celebrar tantos minutos de silencio en la puerta de esta Subdelegación, porque nos desgarra. Y que se haya llevado una mujer de Cartaya y a una mujer de Moguer siempre te da desesperanza", ha remarcado antes de añadir que también ha lamentado un homicidio a principios de 2025 de un menor colombiano. "Nos duele", ha remarcado.

Rico ha explicado que, a pesar de estos hechos, "la tasa de criminalidad convencional ha bajado, aunque la tasa de criminalidad en general por el incremento de la ciberdelincuencia --que ha superado el 30%-- nos ha hecho subir un 2,5%" pero ha insistido en que Huelva "sigue siendo segura".

Igualmente, la subdelegada ha alabado el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, apuntando que en la capital se han llevado a cabo operaciones "muy potentes" en cuanto a la desarticulación de cultivos de marihuana 'indoor' "con la colaboración también de la Policía Local" o de Endesa, cuando se acude por fraudes en el fluido eléctrico.

Por ello, ha destacado estas actuaciones "no solamente de aprehensión, sino de desarticulación de organizaciones", toda vez que ha llamado a no crear alarma porque todo esto entra "dentro de un marco sensato".

Asimismo, ha felicitado el trabajo policial en el desmantelamiento reciente de narcopisos en la calle de Ayamonte de la capital, "donde había también tráfico de droga al menudeo", que ha contado también con "la colaboración del órgano judicial, que ha sido determinante, con el Ayuntamiento de Huelva, en el derribo y la demolición de esos inmuebles, para que, contando con la anuencia de los propietarios, pudiéramos abordar esa demolición".

De la misma manera, ha destacado las "magníficas" operaciones de la Guardia Civil contra el narcotráfico de la Guardia Civil, así como ha valorado la colaboración con la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa con la que se "está haciendo una labor de control del Guadiana".

Al respecto, ha subrayado la operación 'Sonder' en la que se ha desarticulado la construcción de narcolanchas en el ámbito portugués y luego la operación 'Diana', que "ha sido muy reciente, en la que ha habido por primera vez un dispositivo conjunto y coordinado con la GNR, en el que se ha aprendido mucha droga, se han detenido más de 30 personas, se han incautado más de 39 embarcaciones".

"ESTAMOS EN MUY BUENAS MANOS"

"Quiero felicitar a la Guardia Civil y también la coordinación transfronteriza con la GNR. Estamos en muy buenas manos y tenemos que sentirnos seguros", ha dicho antes de remarcar que, "como bien apuntaba hace poco el coronel, no hay repunte, pero "sí se está visualizando el dato y lo quiero poner en positivo, porque desgraciadamente el narcotráfico ha existido, existe y existirá porque tiene demanda, no entiende de fronteras".

En este sentido, ha subrayado los "buenos resultados" de la presión policial en el Estrecho de Gibraltar con el plan especial de seguridad, que "ya se extiende a seis provincias en la que está Huelva" y cuya quinta edición comienza ahora en enero y que estará vigente este 2026 y el 2027.

"Los efectivos policiales velan porque nuestros derechos y libertades se puedan ejercitar y porque la seguridad ciudadana y el orden público se mantenga. Están con nosotros en todos los despliegues de carreteras, con todos los ayuntamientos, con toda la afluencia de público en momentos puntuales. Están en todo para protegernos, en nuestras ciudades y nuestros pueblos, con sus patrulleras, con las atenciones, con el despliegue también de las denuncias telemáticas para acercar más aún a la ciudadanía, pero también en eventos muy potentes como poder ser el Rocío, que es el dispositivo que despliega más en toda España, o en la Magna, con toda la colaboración de las hermandades, que ha sido un éxito colectivo", ha enfatizado.

Rico ha querido poner en valor "especialmente" su labor diaria "de manera silenciosa, de manera prudente, para protegernos" en todos los ámbitos, como el campo, en materia de libertad sexual, o contra robos, entre otros ejemplos. En este sentido, ha remarcado que en materia de violencia de género hay en la provincia "más de mil mujeres que están siendo protegidas" con "un seguimiento" que ha "agradecido", al igual que agradece "la colaboración ciudadana, que denuncia los hechos".

Finalmente, la subdelegada ha explicado que las atenciones a usuarios o atenciones humanitarias superan en 8.000 este pasado 2025 por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional.