Suspendida de forma cautelar la contratación de las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva

Recreación del proyecto del Hospital Materno Infantil de Huelva.

HUELVA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía adoptó el pasado 30 de enero la resolución de suspender cautelarmente el procedimiento de contratación de la obra del Hospital Materno Infantil de Huelva --adjudicada el pasado 26 de enero a la UTE formada por Obrascón Huarte Lain, S. A. (OHLA) y por Construcciones Sánchez Domínguez Sando S.A.--, debido a la presentación de un recurso por parte de otra empresa que optaba a la licitación, toda vez que la Junta señala que es un recurso "habitual" en estos procedimientos.

Según recoge la información, adelantada por el diario Huelva Información y consultada por Europa Press, con fecha del 29 de enero tuvo entrada en el registro del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía un recurso especial en materia de contratación contra adjudicación del contrato, notificada el día 23 de enero de 2026, por lo que "se suspende el procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público".

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han indicado a Europa Press que esperamos que este recurso, "habitual en los procesos administrativos", se resuelva "lo antes posible".

Se trata de la segunda suspensión cautelar en el procedimiento de adjudicación de esta obra, ya que la adjudicación se hizo pública el 26 de enero después de que se levantara otra suspensión cautelar en el procedimiento de adjudicación, adoptada el pasado 9 de enero, después de que se presentara un recurso.

Una vez se resuelva, el plazo de ejecución de las obras es de 36 meses. La Consejería, a través del SAS, recibió un total de 12 ofertas para la ejecución de las obras de construcción del Hospital Materno Infantil de Huelva. Todas las propuestas se presentaron dentro del plazo previsto, que finalizó el 25 de septiembre.

Según indica el SAS en la documentación de la resolución, entre los objetivos incluidos en el Plan de Infraestructuras 2020-2030, elaborado de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2019, figura el nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva, en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

La resolución indica que están presupuestados para 2026 un total de 16,5 millones de euros para el inicio de la obras, mientras que para 2027 serían 28,9 millones, el mismo presupuesto para 2028, y la última partida de 8,2 millones se destinaría en 2029.

La edificación de esta infraestructura ha sido asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta, una actuación que tiene como finalidad agilizar su desarrollo para que su puesta en funcionamiento se produzca lo antes posible. Por su parte, el proyecto modificado ha sido supervisado por la Delegación Territorial de la Consejería en Huelva.

Con una superficie total construida de 36.372,34 metros cuadrados, el nuevo edificio se integrará funcional y formalmente en el actual complejo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, permitiendo una expansión natural de sus instalaciones. De forma detallada, el Hospital Materno Infantil de Huelva dispondrá de 125 nuevas camas distribuidas entre las áreas de Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental, UCI y Cuidados Intermedios. Entre sus principales dotaciones clínicas se incluyen un Área de Neonatos, Bloque Quirúrgico, Bloque Obstétrico y Urgencias de Pediatría y Obstetricia.

En cuanto a las dotaciones ambulatorias, contará con un Hospital de Día Pediátrico y Quirúrgico, consultas externas de Pediatría, Ginecología- Obstetricia y Salud Mental Infanto-juvenil, con consultas y Hospital de Día.