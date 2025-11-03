Toscano supervisa la delimitación del espacio que albergará la nueva sede administrativa de la Diputación de Huelva

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, en su visita a los aledaños del Colegio de Ferroviarios. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha supervisado este lunes, junto al arquitecto responsable y miembros de su equipo, la delimitación del espacio que acogerá la nueva sede administrativa de la Diputación, ubicada en el entorno de la antigua estación de Renfe y el Colegio de Ferroviarios.

La visita se enmarca en el avance del proyecto global de transformación de la institución, tras la concesión de la licencia municipal para la rehabilitación de la antigua estación de Renfe, primera fase de un conjunto que combinará la recuperación patrimonial con la creación de nuevos espacios modernos y sostenibles, ha indicado la institución provincial en una nota.

En estos momentos, la sede institucional del Colegio de Ferroviarios y el nuevo edificio administrativo se encuentran en fase de redacción de proyecto, mientras continúa el proceso de licitación de las obras de la estación.

Durante la jornada, se han iniciado trabajos de limpieza y mantenimiento preventivo en el entorno del Colegio de Ferroviarios, consistentes en la revisión de grietas y otros elementos con deterioro avanzado en las fachadas exteriores, con el fin de garantizar la seguridad y preservar la estructura.

El equipo técnico ha realizado también el reconocimiento de la huella del nuevo edificio, es decir, la delimitación exacta del terreno sobre el que se levantará la futura construcción que completará el conjunto de la nueva Diputación. Con esta primera visita, la institución provincial ha destacado que "reafirma su compromiso con la modernización de sus sedes, la eficiencia de los servicios públicos y la recuperación de un conjunto arquitectónico emblemático para la capital".