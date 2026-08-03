Tres investigados en Huelva por imprudencia grave en un incendio que arrasó 1.800 hectáreas con desalojos en el Andévalo

Zona arrasada por el incendio en la comarca onubense del Andévalo - GUARDIA CIVIL DE HUELVA

HUELVA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga tres personas por imprudencia grave en un incendio forestal declarado el pasado 21 de julio en una finca privada de El Cerro del Andévalo (Huelva) que terminó afectando a 1.800 hectáreas de masa forestal y llegó a provocar la evacuación preventiva de 380 vecinos.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, las investigaciones del Seprona sitúan el origen del fuego en las chispas generadas por el uso de una radial --herramienta de corte de metales de fricción-- en labores de demolición parcial de una nave agrícola a unos 15 metros de una zona de vegetación seca.

La Guardia Civil asegura que los operarios de la empresa encargada de esta tareas "carecían de las medidas de seguridad preventivas necesarias", y aunque los trabajadores intentaron sofocar el fuego por sus propios medios, las altas temperaturas, el viento y la sequedad del pasto provocaron una rápida propagación.

La alerta temprana de varios ciudadanos que detectaron la columna de humo y contactaron de inmediato con la central de emergencias de la Guardia Civil 062 permitió activar rápidamente aefectivos de la Guardia Civil y Bomberos.

Como medida preventiva, se procedió a la evacuación de 380 vecinos de Villanueva de las Cruces, que fueron albergados temporalmente en los centros deportivos habilitados por los ayuntamientos de los municipios de Calañas y El Cerro de Andévalo, sin que se registraran heridos.

El incendio se dio por extinguido a las 22.00 horas del pasado 25 de julio, transcurridas cerca de 96 horas desde su inicio, calcinando 1.800 hectáreas de masa forestal aproximadamente. Las diligencias instruidas han sido puestas ya a disposición judicial.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de delito por imprudencia grave puede conllevar penas de prisión de seis meses a un año, además de multa económica. Por ello recuerda la importancia de extremar las precauciones durante trabajos agrícolas, forestales o de construcción en épocas de alto riesgo de incendio y evitar el uso de herramientas que generen chispas en zona de vegetación seca durante periodos de alta temperatura o viento, así como la obligación de disponer siempre de equipos de extinción inmediata, como mangueras conectadas a la red de agua o extintores.