Los tres nuevos tronos reales, inspirados en las carabelas de Colón, protagonizan la Cabalgata de Huelva. - AYUNTAMIENTO HUELVA

HUELVA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huelva tiene todo preparado para la Cabalgata de los Reyes Magos 2026 que este lunes, 5 de enero, estará marcada por el estreno de tres nuevos tronos reales, inspirados en las carabelas de Colón.

Así lo ha confirmado la alcaldesa, Pilar Miranda, en una última visita para supervisar una comitiva real en la que participarán más de 500 personas, para acompañar 13 carrozas con acento onubense.

En una nota, Miranda se ha mostrado "entusiasmada con el gran trabajo realizado para presentar una cabalgata que no dejará indiferente a nadie, porque grandes y pequeños se sorprenderán con cada detalle, principalmente tras la apuesta realizada en los tronos reales, identificativos y singulares de la ciudad, tras la celebración de un concurso de ideas destinado a convertirlas en seña de identidad de la Navidad en la capital onubense".

Las tres nuevas carrozas de los reyes magos, diseñadas por el artista onubense Juan Robles y elaboradas una vez más por la empresa Volumen Huelva, liderada por el genial y polifacético creador onubense Manuel Seisdedos, son carabelas, con diseño inspirado en las naves con las que Cristóbal Colón navegó en su expedición hacia el nuevo mundo.

Toda la decoración se basa en los diferentes elementos de este tipo de nave, disponiendo de proa y popa, separadas por una balaustrada por la que se accede al interior de la carroza. Las tres carabelas tienen un diseño similar, aunque con colores diferentes alusivos a rey mago en oro, plata y cobre.

Además, tiene grandes animales a ambos lados que en el caso de Melchor son dos caballos blancos, camellos en la de Gaspar y elefantes en la de Baltasar. Todo el conjunto va especialmente iluminado con focos y diferentes tiras de leds, que reforzarán la belleza del conjunto en la noche.

Se trata de carrozas situadas en unas bateas más grandes, que tienen una longitud de ocho metros de largo y 2,5 de ancho, alcanzando la decoración de los tronos una altura total de cinco metros.

De esta forma, Sus Majestades presidirán un cortejo integrado por más de 500 personas y 13 carrozas, entre las que destacan una dedicada al Patio del Amor y otra al centenario del vuelo del Plus Ultra, además de la carroza del Belén, donde se incluyen referencias al patrimonio onubense como la Fuente Vieja o el Humilladero de la Cinta y el luminoso trono de la Estrella de la Ilusión.

Además, este año se han incluido carrozas en homenaje al pantano de Shrek; Star Wars y 'La guerra de las galaxias' en su 50 aniversario; el mítico cuento de Caperucita Roja; el Mago de Oz; un tenebroso aquelarre; y animales en blanco y negro con pingüinos y osos panda.

En definitiva, es "un impresionante despliegue integrado más de 500 personas entre los figurantes de las 13 carrozas, cuatro bandas de música; el Heraldo Real al frente de la guardia, tanto a pie, como con amplia caballería; los pajes reales; las charangas, animaciones y pasacalles con temáticas muy variadas; además del buzón solidario de la Hermandad de la Victoria; y los tradicionales vehículos antiguos decorados de Bomberos y Emtusa", han indicado desde el Ayuntamiento.

Junto a ellos y velando por el buen desarrollo de la cabalgata, el personal de seguridad, integrado por Policía y Protección Civil; técnicos de Cultura, mantenimiento y limpieza.

Por la mañana, Sus Majestades visitarán la residencia de ancianos de la C/ Artesanos en Santa Marta; la residencia de personas con discapacidad 'María de Nazaret'; la residencia de las Hermanitas de La Cruz; el asilo de ancianos 'Teresa Journet'; el hospital Juan Ramón Jiménez, con entrada por el Centro de Transfusión; y el Centro Social Los desniveles de La Orden.

Con salida a las 15.30 horas de la explanada del Centro Social La Orden, y tras la entrega de Flores en el Santuario de La Cinta, la llegada está prevista al Ayuntamiento de Huelva a las 21.00 horas, con un recorrido que pasará por las calles Obispo Lahiguera, Legión Española, Niágara, Avenida del Humilladero, Avenida Cristóbal Colón, Paseo Independencia, San José, Puerto, Los Emires, Avenida Doctor Rubio, Gravina, Plus Ultra, Méndez Núñez, Puerto, Plaza Quintero Báez, Avenida Pablo Rada, San Sebastián, Avenida Andalucía, Galaroza, Federico Molina, Alameda Sundheim, Avenida Martín Alonso Pinzón, Plaza de la Constitución, hasta el Ayuntamiento.

Por segundo año consecutivo, el día 5, a partir de las 15.00 horas, todos los autobuses urbanos de Emtusa serán gratuitos para acercar a los onubenses desde cualquier punto de la ciudad a los diferentes hitos del recorrido. Una vez más, la Empresa Municipal de Transporte Urbano, "demuestra su vocación de servicio público apoyando las tradiciones onubenses", han indicado.

Desde el Ayuntamiento de Huelva han recordado "la importancia de la colaboración ciudadana para el buen desarrollo de la cabalgata. Se recomienda no invadir el espacio destinado a las comitivas, mantener la distancia con los vehículos, evitar correr o empujar y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y emergencias".

En el caso de asistir con niños pequeños, se aconseja no separarse de ellos, llevarlos de la mano o en brazos e identificarlos con pulseras o tarjetas de contacto. Igualmente, se pide prestar especial atención a las personas mayores y a aquellas con movilidad reducida.

Asimismo, se recomienda planificar con antelación su asistencia a los actos, conocer los recorridos previstos y retirar los vehículos estacionados en las calles afectadas dentro de los plazos establecidos, con el fin de facilitar la movilidad y el acceso de los servicios de emergencia.

Por último, se insiste en la importancia de prestar atención en todo momento a las indicaciones del personal de seguridad y emergencias, cuya labor es fundamental para garantizar el normal desarrollo de los actos y la seguridad de todos los asistentes. Ante cualquier incidencia, se debe contactar con los efectivos desplegados en el dispositivo o llamar a los teléfonos 092 o 112.