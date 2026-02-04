La UME continúa en Sanlúcar y El Granado (Huelva) para garantizar la seguridad ante la crecida del Guadiana

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, durante su visita a Sanlúcar del Guadiana. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

SANLÚCAR DE GUADIANA/EL GRANADO (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La Unidad Militar de Emergencias continúa desplazada a los municipios de Sanlúcar de Guadiana y El Granado para garantizar la seguridad y minimizar riesgos derivados de la borrasca, concretamente, la crecida del río Guadiana.

Así lo ha destacado la subdelegada del Gobierno, María José Rico, que se ha desplazado este miércoles al Puerto de la Laja (El Granado) y Sanlúcar de Guadiana para comprobar de primera mano las intervenciones realizadas por los equipos de emergencia con motivo de la borrasca Leonardo, que afecta a la provincia de Huelva y al conjunto de Andalucía.

En el operativo están participando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Unidad Militar de Emergencias (UME), Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil, AEMET, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo y las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, en coordinación y colaboración permanente con la Junta de Andalucía.

En este sentido, la UME está interviniendo de forma directa en distintos puntos para garantizar la seguridad y minimizar riesgos derivados de la borrasca.

Concretamente, en Sanlúcar de Guadiana, los efectivos están procediendo al anclaje del pantalán a sus pilotes para asegurar su estabilidad ante el incremento del caudal, manteniendo además un dispositivo de vigilancia permanente para supervisar la evolución de la situación.

Por su parte, en Puerto de la Laja, los equipos han trabajado en la resolución de la incidencia registrada, quedando completamente solventada y continuando con labores de seguimiento preventivo en la zona.

La subdelegada del Gobierno ha trasladado su reconocimiento y agradecimiento a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados, entre los que se encuentra también la Guardia Civil con patrullas de refuerzo y personal interviniente por su profesionalidad, compromiso y eficaz coordinación en la protección de la ciudadanía.

Asimismo, ha pedido máxima precaución a la ciudadanía mientras se mantenga activa la alerta de la Aemet y ha instado a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencia.