La Universidad de Huelva acoge el Congreso Internacional '100 años de los Estudios Sociales en España'

Congreso Internacional '100 años de los Estudios Sociales en España' en la Universidad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva (UHU) acoge durante este jueves y viernes el Congreso Internacional '100 años de los Estudios Sociales en España', un encuentro que reúne a representantes académicos, agentes sociales y expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre la evolución de los estudios sociales, los profundos cambios que atraviesa el mercado de trabajo y los retos que deben afrontar las universidades en el estudio y la investigación de las relaciones laborales y las ciencias del trabajo.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, el objetivo es reflexionar sobre la estructura del trabajo, que "está cambiando de forma muy acelerada", para "anticipar y desarrollar el papel de guía para el mundo laboral que se quiere en los próximos años", ha destacado el rector de la Onubense, José Rodríguez, durante la inauguración del congreso.

Asimismo, también ha contado con la participación del decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Agustín Galán; la presidenta de la Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, Purificación Molgado; el teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, y el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana.

En la misma línea se ha manifestado Agustín Galán, para quien la conmemoración de este centenario, unido a los "cambios muy profundos" que se están produciendo en el mercado de trabajo "con la llegada de la Inteligencia Artificial y algunas políticas sociales que están desincentivando la permanencia en el mismo", hacía "necesario reflexionar sobre ello".

A ello hay que sumar, además, "el problema del absentismo estudiantil en las universidades españolas", donde desde el covid se ha reducido la asistencia a clase en un 15 por ciento, tras lo que ha subrayado que el objetivo del Congreso es "tratar de pensar qué es lo que estamos obligados a hacer desde el ámbito universitario, pensar con rigor lo que interesa a nuestros alumnos para su mejor formación posible y para que tengan las mayores garantías posibles de inserción laboral".

La presidenta de la Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, por su parte, ha explicado que este congreso es "el colofón a todas las actividades que se viene desarrollando desde 2025 para conmemorar los cien años de los estudios sociales en España". "De lo que se trata es de poner en valor esos cien años, cómo han evolucionado y cuáles son los nuevos retos tenemos que llevar a cabo en el ámbito universitario", ha agregado.

Para Purificación Molgado, se trata por tanto de un congreso "de gran relevancia" no solo en el ámbito universitario sino también en el ámbito social y económico, "porque las relaciones laborales no dejan de ser una cuestión no solo académica sino también social y económica, con los que las investigaciones que se van a presentar van a ser relevantes para todo el entorno social y económico".

El Congreso cuenta con la participación "activa" del Ayuntamiento de Huelva, que aportará una publicación sobre los resultados del mismo, como ha manifestado el también teniente de alcalde de Economía del Consistorio onubense, Francisco Muñoz, quien ha agradecido la invitación de la Facultad de Ciencias del Trabajo y ha manifestado que para el Ayuntamiento es "un honor que este congreso internacional se desarrolle en Huelva".

En la misma línea se ha manifestado el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, que también ha agradecido la invitación de la Universidad de Huelva y ha destacado la importancia de que la Onubense "traiga este tipo de eventos a Huelva".

El congreso se enmarca en la conmemoración de los cien años de los estudios sociales en España, desde los orígenes del Graduado Social hasta el actual Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, una trayectoria formativa clave en el desarrollo del diálogo social, la mediación laboral y la defensa de la justicia social. A esta efeméride se suma el 25 aniversario de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva.

Entre los principales ejes del encuentro destacan el impacto de la inteligencia artificial, la globalización, la rotación y el absentismo laboral, así como la aparición de nuevos perfiles profesionales. Docentes, investigadores y profesionales analizarán si la formación actual responde a las demandas reales del mercado y qué competencias deben reforzarse para garantizar una inserción laboral de calidad.