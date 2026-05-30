Universidad de Huelva celebra unas jornadas con África como protagonista y símbolo de futuro, diversidad y cooperación

Universidad de Huelva organiza unas jornadas con África como protagonista. - UH

HUELVA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva vuelve a situar a África "en el centro de su compromiso institucional, académico y social", con la celebración de la IV Edición del Día de África, una iniciativa ya consolidada dentro del calendario universitario y que este año se ha desarrollado a través de dos jornadas que han combinado formación, reflexión, cultura y convivencia.

Organizada en colaboración con Fundación CEPAIM, AMIA y FECONS, esta conmemoración busca "reconocer la riqueza cultural, humana y estratégica del continente africano y reforzar la apuesta de la universidad por la cooperación internacional y la diversidad cultural".

Según han recordado desde la universidad a través de una nota, el Día de África se celebra cada 25 de mayo en conmemoración de la creación de la Organización para la Unidad Africana en 1963, una fecha que simboliza la lucha por la emancipación, la descolonización y la unidad de los pueblos africanos.

Desde la Universidad de Huelva, esta efeméride se entiende además como una oportunidad para felicitar y reconocer a las personas africanas residentes tanto en España como en el propio continente, así como para reivindicar una mirada más cercana, justa y transformadora hacia África.

"El conocimiento es global y la universidad debe proyectarse globalmente", ha señalado el rector, José Rodríguez, quien ha destacado que la cooperación internacional constituye "una herramienta fundamental para conectar territorios y construir sociedades más justas".

"África es pasado y futuro. Nuestra especie nació allí y hoy sigue siendo un continente clave para redefinir el futuro común. La universidad, como servicio público, tiene la responsabilidad de visibilizar esa realidad y fomentar espacios de cooperación y entendimiento", ha afirmado.

En la misma línea, la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín Cáceres, ha subrayado la necesidad de "cambiar la mirada" sobre el continente africano y reconocerlo "desde sus fortalezas, su juventud y sus enormes posibilidades de futuro".

"África siempre se ha percibido desde la distancia, a pesar de tenerla enfrente. Esta celebración pretende acercarnos desde una mirada positiva, resiliente y esperanzadora. La cooperación no es solo solidaridad; es justicia social", ha explicado.

La programación diseñada por la Universidad de Huelva combinó actividades académicas, culturales y participativas. La primera jornada se celebró el 27 de mayo en el Aula de Grados de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, donde tuvo lugar un taller formativo sobre 'Decolonialidad en la Educación Superior', impartido por las profesoras Mónica Montaño y Petra Márquez.

Después, se proyectó la película 'Te protegerán mis alas', dirigida por Antonio Cuadri; seguida de un espacio de debate y reflexión.

La segunda jornada se desarrolló este pasado viernes, 29 de mayo, en el Aula al aire libre Gertrude Whitney con una gran jornada africana abierta a la participación universitaria y social. Durante la mañana se celebraron talleres de diseño de tote bag, danza africana y henna, además de una gymkana africana, actividades organizadas con la colaboración de Fundación CEPAIM, AMIA y FECONS.

A estas actividades se ha sumado además una exposición sobre África que podrá visitarse durante los meses de mayo y junio en la Biblioteca Universitaria Ibn Hazm.

Según han significado, la vinculación de la Universidad de Huelva con África se articula principalmente a través de los servicios de Cooperación Internacional y Relaciones Internacionales.

Entre las iniciativas más destacadas sobresale el proyecto de cooperación que la universidad desarrolla desde 2018 en Senegal, liderado por el profesor Juan Domingo Santos y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, centrado en el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria y la conservación del patrimonio como motores de transformación social.

Asimismo, la institución mantiene activos numerosos acuerdos de movilidad académica con universidades africanas y participa en el reciente convenio Líder África, impulsado junto a otras universidades españolas y que conecta a la UHU con instituciones de países como Gambia, Guinea, Mauritania, Camerún, Kenia, Tanzania, Namibia o Sudáfrica.