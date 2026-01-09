La Universidad de Huelva ofrece una variada agenda cultural durante los meses de enero, febrero y marzo

El rector de la UHU, José Rodríguez, y la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo. - UHU

HUELVA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ofrece una "rica y variada" agenda cultural durante los meses de enero, febrero y marzo, periodo en el que la institución pondrá a disposición de la ciudadanía un total de 12 eventos culturales de primer nivel, además de sus tradicionales talleres y certámenes.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el rector de la UHU, José Rodríguez, ha manifestado que el objetivo es "ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de recibir a personalidades de la cultura que van mucho más allá de nuestra provincia",

Por su parte, la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, ha recalcado que se trata de una agenda "muy viva que se espera en Huelva con ilusión", y ha destacado la "tremenda variedad" de esta programación, con los ciclos de Cantero Rock y de Presencias Literarias o las actuaciones de danza contemporánea.

La agenda arranca la próxima semana con la actuación del grupo Elfos del Rocío, tras lo que proseguirá con otras actividades protagonizadas por personalidades de la cultura como Mafalda Cardenal, la compañía de danza onubense Cuerpoterritorio, Chares y Teresa, Blue Jeans, Juan del Val o el ilustrador y dibujante José Antonio Pérez (JAPE), entre otros.