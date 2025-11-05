El VI Encuentro Nacional del Ibérico analiza en Jabugo (Huelva) "el presente y futuro del sector"

JABUGO (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El municipio del Jabugo (Huelva) acogerá el viernes, 7 de noviembre, la sexta edición del Encuentro Nacional del Ibérico, que se desarrollará en el Centro de Investigación y Promoción del Ibérico de la localidad con la presencia de representantes destacados del sector en España.

Según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad en una nota de prensa, la presentación oficial ha contado con la intervención del alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, acompañado por el director general de la DOP Jabugo, José Antonio Pavón.

Domínguez ha subrayado que este encuentro "vuelve a situar a Jabugo como punto de encuentro del ibérico, consolidándose como un espacio imprescindible de análisis, debate y trabajo compartido en torno a la realidad y los desafíos del sector".

El alcalde, ha destacado, además, que el programa reúne nuevamente a empresas, instituciones y agentes clave para abordar la actualidad sectorial y anticipar los grandes temas que marcan su hoja de ruta.

De este modo, el programa comenzará a las 10,00 horas con la inauguración institucional en la que participarán el propio alcalde; el director general de la Industria Alimentaria en el Ministerio de Agricultura, José Miguel Herrero Velasco; la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Cristina de Toro Navero; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; y el presidente de la DOP Jabugo, Guillermo García Palacios-Álvarez.

A continuación, tendrá lugar la primera mesa de debate sobre el desarrollo del ibérico desde la implantación de la norma, el papel de las administraciones, las necesidades y demandas del empresariado, y la protección del término 'ibérico' como "activo estratégico". Esta mesa contará con la participación de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), representantes de Iberaice y de Aeceriber, así como de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), aportando visión técnica, productiva y regulatoria desde dentro del propio sector. Esta mesa estará moderada por Miguel Chico, de The Farm Revolution.

Tras la pausa, el segundo bloque estará centrado en la internacionalización del producto y en el reto de "cómo el ibérico conquista mundo: una mirada a la expansión internacional del producto, el posicionamiento en mercados exteriores y el papel de la industria alimentaria española en esa implantación". En este espacio intervendrán la Dirección General de ASICI, ICEX y responsables de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura.

Por su parte, Jose Antonio Pavón ha resaltado la "importancia" de este evento "como foro de debate sobre el sector, por contar con un programa muy atractivo, no solo por las temáticas que se van abordar, sino también por los ponentes que estarán presentes".

Entre las cuestiones "de mayor interés" para la DOP Jabugo, se encuentra la proyección del ibérico en el mundo, un ámbito en el que la DOP lleva trabajando cuatro años junto al ICEX en una estrategia de promoción en Francia.

El alcalde ha concluido asegurando que este VI Encuentro Nacional del Ibérico es "una herramienta fundamental para seguir trabajando de forma coordinada y constante con un objetivo compartido: promover el crecimiento de un sector clave para la economía de Jabugo y con un peso muy destacado dentro de la industria agroalimentaria española".

"Asimismo, ha destacado que desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando iniciativas que refuercen este liderazgo, porque cada paso que damos, lo hacemos pensando en el futuro de nuestro territorio y en la fortaleza de un producto único en el mundo", ha concluido.