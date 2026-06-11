Vox dice que el tiroteo contra la Guardia Civil "confirma el avance del narco en Huelva por la inacción del Gobierno"

La presidente provincial de Vox en Huelva, María López. - VOX

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta provincial de Vox en Huelva, María López, ha lamentado que el tiroteo registrado esta madrugada en Punta Umbría, "donde varios narcotraficantes abrieron fuego contra agentes de la Guardia Civil durante una operación contra un alijo de más de una tonelada de hachís", constituye "una nueva demostración del grave deterioro de la seguridad que sufre la provincia como consecuencia de la falta de medios y de la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez frente al narcotráfico".

En una nota, María López ha señalado que desde Vox llevan "años advirtiendo" de que Huelva "se está convirtiendo en una ruta cada vez más utilizada por las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, mientras el Gobierno mira hacia otro lado y abandona a quienes se juegan la vida para defender nuestra seguridad".

La dirigente provincial de Vox ha mostrado su "reconocimiento" a la actuación de la Guardia Civil y ha celebrado que ningún agente resultara herido durante el enfrentamiento, "pese a la extrema peligrosidad de una operación en la que los delincuentes utilizaron armas largas para intentar proteger la mercancía ilegal".

"Por fortuna hoy no tenemos que lamentar una tragedia, pero la pregunta es cuánto tiempo más vamos a esperar para actuar. Hace apenas unas semanas la provincia de Huelva lloraba la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio y ahora volvemos a encontrarnos con unos narcotraficantes disparando a matar contra nuestros agentes", ha afirmado.

María López ha señalado que Vox "viene reclamando de forma reiterada" el refuerzo de efectivos, medios materiales y recursos especializados para combatir el narcotráfico en la costa onubense, así como "una mayor protección jurídica" para los agentes que se enfrentan a organizaciones criminales "cada vez más violentas y mejor equipadas".

"La realidad es que los narcos actúan cada vez con más descaro porque saben que tienen enfrente a unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajan con total profesionalidad y entrega, pero sin los medios suficientes para afrontar una amenaza que no deja de crecer", ha denunciado.

La presidente provincial de Vox ha advertido además de que el narcotráfico "no solo supone un problema de seguridad, sino también una amenaza para la convivencia, la economía y el futuro de muchos municipios de la provincia".

Por último, ha reiterado el "compromiso" de Vox con la Guardia Civil y "con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", reclamando "más medios humanos y materiales", el reconocimiento de la profesión de riesgo, la equiparación salarial y "una estrategia firme que permita recuperar el principio de autoridad y expulsar al narcotráfico de las costas onubenses".

"Los onubenses merecen vivir seguros y nuestros agentes merecen contar con todo el respaldo institucional necesario para combatir a quienes pretenden convertir nuestra provincia en un territorio controlado por las mafias del narcotráfico", ha concluido.