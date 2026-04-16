Vox exige "medidas urgentes" para reforzar la seguridad en Huelva tras "ataques a once taxis en un mes"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font. - VOX HUELVA

HUELVA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, se ha referido este jueves a la "creciente preocupación de los vecinos" ante "el aumento de la inseguridad" en la capital, "tras el robo esta misma semana en una conocida tienda de moda del centro", concretamente en la calle Arquitecto Pérez Carasa", y también por "la situación que atraviesa el sector del taxi, después de que hasta once vehículos hayan sufrido daños --principalmente la rotura de lunas y ventanillas-- en menos de un mes".

Respecto a esos "últimos ataques", que se han producido "en diferentes zonas y horarios, muchos de ellos durante la madrugada", el concejal ha señalado que han generado "una sensación de alarma entre los profesionales", que "ven cómo su herramienta de trabajo y su principal fuente de ingresos está siendo objeto de ataques reiterados".

Según ha manifestado Font, el taxi es "un servicio público esencial para la movilidad de muchos onubenses, especialmente para quienes dependen de él por motivos laborales o sanitarios, por lo que no podemos permitir que quienes garantizan este servicio trabajen con miedo".

Al respecto, desde Vox se advierte de que, "más allá del perjuicio económico que suponen estos actos, lo más grave es la sensación de vulnerabilidad que se está extendiendo tanto entre los taxistas como entre el conjunto de los ciudadanos".

Ante esta situación, el portavoz ha exigido al equipo de Gobierno que "atienda la petición del propio sector" de "reforzar la vigilancia en las zonas más afectadas y de actuar con rapidez para esclarecer los hechos y evitar que se repitan", y ha anunciado que su grupo llevará este asunto al próximo Pleno.