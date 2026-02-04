Vox pide al Gobierno que declare de Emergencia obras del Paseo Marítimo de Matalascañas (Huelva) y que Junta confinancie

Representanes de Vox Andalucía. - VOX

ALMONTE (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Vox Andalucía va a solicitar al Gobierno de España que declare obra de Emergencia la reparación del Paseo Marítimo de Matalascañas y la recuperación de la playa, gravemente afectadas por los temporales, "ante el deterioro progresivo de una infraestructura clave para el empleo, la economía y el turismo de la zona", toda vez que la Junta la confinancie al 50%.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Vox considera "inaceptable" la "pasividad" del Ejecutivo central, responsable de la gestión del litoral, "mientras vecinos, comerciantes y visitantes padecen las consecuencias de la falta de actuaciones urgentes que eviten un mayor deterioro y garanticen la protección de personas y bienes".

Al mismo tiempo, Vox va a solicitar al Gobierno de Juanma Moreno que se comprometa de "manera clara y firme" a cofinanciar las obras, asumiendo el 50% del coste junto al Estado, en lugar de limitarse a "declaraciones y ofrecimientos vacíos que no resuelven el problema".

Así, desde Vox se anuncia el registro de una PNL en el Parlamento andaluz con estas dos demandas y se recuerda que Matalascañas es "uno de los principales enclaves turísticos de la provincia de Huelva y de Andalucía, y que su abandono refleja la dejadez y el reparto de culpas permanente entre administraciones, mientras los problemas se agravan año tras año".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almonte, José Joaquín de la Torre, ha advertido de que si el Consistorio tuviera que asumir en solitario las obras de reparación del Paseo Marítimo y la recuperación de la playa, "supondría hipotecar el futuro del municipio", pese a tratarse de una infraestructura municipal. De la Torre ha recordado que el problema "no es nuevo y ha señalado directamente al Gobierno central".

"Llega siete años tarde la actuación de aporte de arena del Ministerio. Por tanto, el Estado tiene su responsabilidad en este asunto y debe declarar la obra de emergencia cuanto antes", ha abundado.

En cuanto a la "necesaria implicación" de la Junta de Andalucía, el portavoz municipal de Vox ha defendido que el Gobierno de Moreno debe comprometerse a cofinanciar al 50% junto al Estado, porque "la gestión de Doñana y su entorno recae en la Junta, y el Ayuntamiento de Almonte ha cedido muchísimo en desarrollo por la conservación del Espacio Natural".

Por ello, Vox exige una aportación extraordinaria de la Junta. "Si la Junta gestiona el Espacio Natural, Almonte se merece que las administraciones sufraguen esta actuación, para no hipotecar el futuro de los almonteños", ha concluido De la Torre.

La formación ha insistido en que "no caben más excusas ni retrasos", y ha exigido "una actuación inmediata, coordinada y con financiación suficiente para garantizar la recuperación del paseo marítimo y la playa, proteger el empleo ligado al turismo y asegurar el futuro de Matalascañas".