Vox urge a construir una nueva residencia pública para mayores en Huelva

La viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, María López Zambrano. - VOX

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, María López Zambrano, ha urgido este miércoles a impulsar la construcción de una nueva residencia pública para personas mayores en la ciudad, ante la "situación crítica" que atraviesa la atención a este colectivo.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la concejal de Vox ha alertado de que el envejecimiento de la población es "ya una realidad incuestionable", de hecho, en Huelva, "cerca del 20% de los ciudadanos supera los 65 años, y el número de mayores ya supera al de menores de 16 años", lo que evidencia, a su juicio, "un cambio demográfico que las administraciones siguen sin afrontar con planificación ni soluciones reales".

En este sentido, María López ha criticado que actualmente la ciudad cuenta con un número "muy limitado" de residencias, siendo solo una de titularidad completamente pública y "con apenas 140 plazas". "Esto significa que la mayoría de nuestros mayores dependen de residencias privadas o concertadas, con costes que en muchos casos son inasumibles", ha señalado.

La viceportavoz de Vox en el Consistorio ha subrayado que "esta falta de plazas públicas" está generando "largas listas de espera y situaciones de auténtica angustia para muchas familias". "Estamos hablando de personas que han levantado esta sociedad y que ahora no pueden acceder a unos cuidados dignos si no tienen recursos económicos suficientes", ha añadido.

Asimismo, la edil se ha referido al modelo actual basado en la concertación con centros privados, al señalar que "aunque puede ser útil, no garantiza igualdad en el acceso ni una cobertura suficiente y responde más a una política de parcheo que a una planificación estructural".

Ante esta situación, Vox propone una "solución clara", que el Ayuntamiento de Huelva ceda suelo a la Junta de Andalucía para la construcción de una nueva residencia pública, y que el Gobierno autonómico "asuma su responsabilidad financiando el proyecto o facilitando los recursos necesarios para hacerlo realidad".

Además, la propuesta incluye instar a la Junta a ampliar el número de plazas concertadas en las nuevas residencias privadas, como "medida complementaria para aliviar la presión actual".

María López ha concluido señalando que "garantizar una vejez digna no puede depender del nivel de renta" y ha exigido a todas las administraciones que actúen "de forma coordinada para dar respuesta a un problema que ya es estructural en Huelva".