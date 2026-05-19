El XI Congreso Internacional de Frutos Rojos se celebrará los días 17 y 18 de junio en la Casa Colón de Huelva

Fiirma del convenio entre Frahuelva y la Fundación Caja Rural del Sur. - FRESHUELVA

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El XI Congreso Internacional de Frutos Rojos, organizado por Freshuelva, se celebrará los próximos 17 y 18 de junio en la Casa Colón de Huelva, que volverá a convertirse en epicentro mundial del sector de los berries con la celebración del principal encuentro profesional en torno a los frutos rojos.

El anuncio de las fechas de esta undécima edición ha coincidido con la firma del convenio con la Fundación Caja Rural del Sur, que renueva un año más su compromiso como patrocinador principal exclusivo del Congreso. El acuerdo ha sido rubricado por los presidentes de la Fundación Caja Rural del Sur y Freshuelva, José Luis García-Palacios Álvarez y Francisco José Gómez, respectivamente, ha indicado Freshuelva en una nota.

El Congreso Internacional de Frutos Rojos afronta así una nueva edición "plenamente consolidado como principal punto de encuentro" para productores, comercializadores y empresas auxiliares del sector, "tanto a nivel nacional como internacional". Durante dos jornadas, Huelva reunirá nuevamente a profesionales, técnicos, investigadores y empresas vinculadas a un sector líder en Europa y referente en los mercados internacionales.

La organización ultima ya el diseño del programa oficial del congreso, que volverá a abordar algunas de las cuestiones más importantes para el presente y el futuro del sector, como la innovación, la sostenibilidad, la comercialización, la apertura de nuevos mercados o el valor saludable y socioeconómico de los frutos rojos.

El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, ha destacado que "el Congreso Internacional de Frutos Rojos se ha convertido en una gran plataforma para proyectar la imagen de Huelva y de un sector estratégico para nuestra provincia". "Desde la Fundación Caja Rural del Sur seguimos apostando por este encuentro porque representa innovación, conocimiento y capacidad de liderazgo de nuestros agricultores y empresas", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Freshuelva ha agradecido "el respaldo constante de la Fundación Caja Rural del Sur a este Congreso y al conjunto del sector", destacando que "alcanzar la undécima edición demuestra la fortaleza y la consolidación de un evento que sitúa a Huelva en el centro de la industria internacional de los berries". Francisco José Gómez mostró además su confianza en que esta nueva edición "sirva para seguir impulsando la unión del sector y afrontar juntos los retos de futuro".

Tras reunir a más de 1.700 profesionales en su pasada edición, el XI Congreso Internacional de Frutos Rojos mantiene abierto el plazo para la reserva de espacios expositivos y ha activado ya el periodo de inscripciones, que pueden formalizarse a través de la web oficial del Congreso: www.congresofrutosrojos.com.