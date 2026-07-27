Las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva) refuerzan su programación con más espectáculos, música y animación

Presentación de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cortegana (Huelva) ha presentado este lunes en la Diputación de Huelva las XXIX Jornadas Medievales de la localidad, en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la institución provincial, David Toscano, junto a la alcaldesa de Cortegana y diputada provincial, María del Mar Martín, y la concejal de Cultura, María del Carmen Carvajal. Las jornadas han reforzaro su programación con más espectáculos, música y animación en las calles.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el evento se celebrarán del 6 al 9 de agosto bajo el lema 'La Captura del Eclipse', una temática que servirá como hilo conductor de una edición que llega repleta de novedades y con una importante apuesta por seguir elevando la calidad del evento.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado la "importancia" de las Jornadas Medievales, "por ser un ejemplo de un municipio que ha sabido transmitir su historia y patrimonio en un evento que cada año atrae a miles de personas para vivir un viaje en el tiempo".

Asimismo, ha resaltado que a lo largo de la historia de este evento "Cortegana ha demostrado que tradición e imaginación pueden caminar de la mano y que se puede cuidar todo el legado recibido y al mismo tiempo sorprender cada año con nuevas propuestas".

"Un logro que es posible gracias a una organización que no se conforma, sino que cada año busca innovar y hacer cosas diferentes", ha destacado el presidente.

Durante la presentación, la alcaldesa de Cortegana ha destacado que las Jornadas Medievales son "uno de los eventos turísticos, culturales y lúdicos más importantes de la provincia de Huelva" y ha subrayado el esfuerzo realizado para ofrecer "una edición aún más ambiciosa, trabajando para reforzar todos aquellos elementos que hacen única esta celebración: habrá más música, más animación, más espectáculos, más actividades y una programación repleta de propuestas pensadas para que personas de todas las edades puedan disfrutar de cuatro días inolvidables en nuestra villa medieval".

De este modo, María del Mar Martín ha recordado, además, "la trayectoria de unas Jornadas que se acercan a su trigésimo aniversario convertido en un referente del turismo cultural". En este sentido, ha remarcado que la de este año "será una edición histórica, avalada por una trayectoria de casi tres décadas de crecimiento, trabajo e ilusión".

La alcaldesa ha puesto también en valor la evolución que han experimentado las Jornadas Medievales desde su nacimiento en 1996 hasta convertirse en "una de las grandes citas del verano en Andalucía". Un crecimiento que ha permitido obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, consolidarse como las jornadas medievales más antiguas de la comunidad autónoma y reunir cada año a más de 60.000 visitantes.

"Un éxito que se ve reforzado por celebrarse en un escenario único como el Castillo de Cortegana, el castillo medieval más visitado de la provincia de Huelva y uno de los grandes símbolos patrimoniales del municipio", ha señalado.

UNA XXIX EDICIÓN LLENA DE NOVEDADES

Entre las principales novedades de esta edición destaca el adelanto de la Jornada Académica, que se celebrará el próximo 31 de julio en el Salón de Plenos Luisa Navarro, con el objetivo de "otorgarle el espacio y la relevancia que merece dentro de la programación de las Jornadas Medievales". La cita reunirá a dos especialistas de "reconocido prestigio": la doctora Ana María Cabo González, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Sevilla, y el doctor Joaquín Bustamante Costa, de la Universidad de Cádiz, especialista en textos árabes y latinos.

Ambos analizarán diferentes aspectos relacionados con la medicina, la farmacología y las prácticas médico-mágicas presentes en los textos árabes de al-Ándalus, ofreciendo una visión rigurosa sobre el conocimiento científico durante la Edad Media.

Otra de las grandes novedades llegará con el espectáculo inaugural y el gran pasacalles, que este año llevará por título 'Un corazón medieval'. La organización ha preparado una propuesta completamente renovada, muy visual y sorprendente, que servirá para presentar la temática de esta XXIX edición, 'La Captura del Eclipse', e introducir al público en la historia que envolverá toda la villa medieval durante los cuatro días de celebración.

La programación experimenta además un importante crecimiento en la animación de calle, con un mayor número de pasacalles, representaciones y espectáculos itinerantes distribuidos por los distintos espacios de la villa medieval. Cada jornada ofrecerá propuestas diferentes que llenarán de vida calles y plazas, garantizando un ambiente continuo durante todo el evento. A ello se suma el incremento de las agrupaciones de música y danza, que recorrerán permanentemente el recinto.

Las producciones locales volverán a ocupar un lugar destacado gracias al grupo de teatro Corticata, que estrenará dos nuevos sainetes el viernes y sábado en el recinto del Castillo. La programación cultural incluirá igualmente el tradicional concierto de música medieval, que se celebrará el domingo en la iglesia parroquial del Divino Salvador.

En esta ocasión estará a cargo de Schola Cantorum Paradisi Portae, formación que interpretará 'Secundum Morem Ecclesiae Hispalensis', repertorios singulares del cantoral del Castillo de Cortegana, recuperado y puesto en valor por la Asociación de Amigos del Castillo del municipio. Se trata de composiciones del siglo XVI, anteriores al Concilio de Trento, de un extraordinario valor histórico y patrimonial.

Junto a estas novedades, los visitantes podrán disfrutar del gran mercado medieval, la zona de gremios artesanales, las tabernas, el campamento medieval, talleres participativos, exhibiciones de oficios, juegos tradicionales y una intensa programación de teatro, música, danza, circo y animación para todos los públicos.

FESTIVAL INTERNACIONAL SIERRA CELTA

Otro de los atractivos de las XXIX Jornadas Medievales será el Festival Internacional Sierra Celta, consolidado como el festival de música celta más importante del sur de España. La cita continúa reforzando su proyección internacional gracias al hermanamiento con el prestigioso Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, una alianza que ha permitido estrechar la colaboración entre ambos eventos y consolidar un espacio de intercambio cultural y artístico.

A lo largo de su trayectoria, el festival ha reunido a agrupaciones procedentes de más de una decena de países y este año alcanzará su mayor participación internacional, con cuatro formaciones llegadas desde diferentes países y una banda española, consolidando una de las programaciones más ambiciosas de su historia.

La programación arrancará el viernes, 7 de agosto, con la actuación de la banda irlandesa BackWest, seguida del dúo femenino Luneris, que combina la tradición celta con sonoridades contemporáneas. El sábado, 8 de agosto, será el turno del esperado regreso de The Red Hot Chilli Pipers, considerada una de las bandas más prestigiosas del panorama celta internacional, que compartirá cartel con Triquel, una de las formaciones referentes del folk rock nacional.

Completará el cartel Aérokorda, grupo belga ganador, por unanimidad del jurado, del Concurso Runas 2026 del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, cuya participación en el Festival Internacional Sierra Celta forma parte del primer premio de este prestigioso certamen.

Para finalizar la presentación, la alcaldesa de Cortegana ha invitado a vecinos y visitantes a protagonizar 'La Captura del Eclipse', "una historia que recordará que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la esperanza, la valentía y la unión son capaces de iluminar el camino".