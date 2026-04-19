La alcaldesa de Jerez (Cádiz) colabora con nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Oración en el Huerto

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la reunión con la Hermandad de la Oración en el Huerto. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado la Casa de hermandad de la Oración en el Huerto para mantener un encuentro con la nueva Junta de Gobierno de la Cofradía y abordar una serie de asuntos "que son de interés de esta entidad".

Según ha indicado el Consistorio jerezado en una nota, en la reunión han estado presentes el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, el hermano mayor, Manuel María Cazalla, así como otros miembros la entidad.

Durante el encuentro, la alcaldesa ha felicitado a la nueva directiva por la estación penitencial realizada en la tarde noche del Jueves Santo, y ha deseado suerte al hermano mayor y al resto de miembros de la Junta de Gobierno en su nueva andadura. Igualmente, ha subrayado el buen desarrollo de la Semana Santa, a la que ha acompañado el buen tiempo y la asistencia de "numerosas personas" que visitaron la ciudad para disfrutar del paso de las hermandades por las calles de Jerez.

De este modo, la reunión ha servido para conocer los proyectos de la Hermandad para los próximos cuatro años así como de las actividades más importantes que emprenderán durante este periodo, entre las que figuran la terminación del dorado del paso de misterio del Señor de la Oración en el Huerto; igualmente, se planteó, por parte de la Hermandad, la necesidad de contar con un nuevo local para guardar el citado paso.

Asimismo, durante el encuentro se abordaron posibles vías de colaboración institucional en eventos que desarrolle la Hermandad y que redunden en beneficio de la ciudad y de la propia entidad, y que contribuyan a la dinamización cultural del centro histórico. La Hermandad de la Oración en el Huerto procesiona en tercer lugar en la jornada del Jueves Santo y, desde sus orígenes, está ligada al Convento de Santo Domingo y a la Comunidad Domínica.