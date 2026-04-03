La alcaldesa de Jerez (Cádiz) resalta la "importante labor" de los miembros de las hermandades del Viernes Santo

Visita institucional del Ayuntamiento de Jerez a una de las hermandades del Viernes Santo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha visitado las hermandades que procesionan en este Viernes Santo, Las Viñas, El Cristo de la Expiración, Loreto y La Soledad.

Según una nota emitida por el Consistorio, les ha deseado una buena estación de Penitencia y les ha felicitado por "el buen hacer de sus hermanos para que todo luzca con esplendor" y "por la importante labor que realizan no sólo con sus hermanos sino con el resto de la ciudad".

La regidora ha estado acompañada por miembros del Gobierno municipal. En la Hermandad de La Soledad, la alcaldesa, miembros del Gobierno y de la Corporación municipal, han asistido a la inauguración del Ensanche Porvera de la Soledad.