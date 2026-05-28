La alcaldesa de Jerez presenta nueva maquinaria para mantenimiento de zonas verdes y anuncia más plantilla

La alcaldesa de Jerez en la presentación de la nueva maquinaria con la que se dotará al servicio de parques y jardines. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, junto al jefe del Área de Servicios Urbanos en Ingesan (Grupo OHLA Zona Sur), Julio Castelo, ha presentado la nueva maquinaria con la que se dotará al servicio de parques y jardines de Jerez, en el marco del nuevo contrato suscrito este mismo mes de mayo con OHL Servicios-Ingesan por un periodo de cuatro años. Además, ha anunciado que gracias al nuevo contrato también se amplia la plantilla, se mejoran las condiciones laborales del personal y se crean nuevos puestos de trabajo con equipos de fin de semana y de intervención rápida.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha señalado que con este contrato "se ha incrementado el presupuesto, de en torno a unos cuatro millones de euros a unos seis millones sin IVA" y ello supone, "más recursos para el mantenimiento de los parques y jardines, para las podas, rotondas y para la zona rural".

En este sentido, ha añadido que gracias a este nuevo contrato "se amplia la plantilla, se van a cubrir las vacaciones y se van a hacer sustituciones, con lo cual se evitarán altibajos en la prestación del servicio, y va a haber un equipo para hacer una intervención rápida en podas, y un equipo más de operarios de fin de semana".

También se ha referido a la mejora de los medios materiales que se incrementan en el marco del nuevo contrato. "Por lo tanto, vamos a poder intervenir mucho más rápidamente, con más agilidad, porque la maquinaria nueva funciona mejor, y ello significa más eficacia y más agilidad a la hora de trabajar", ha manifestado.

Por su parte, el teniente de alcaldesa Jaime Espinar también ha agradecido a la empresa y a los trabajadores este nuevo contrato y ha señalado que "la mejora en los servicios públicos pasa por un aumento del presupuesto, algo que la alcaldesa tenía claro". "En los servicios públicos nunca hay que dar un paso atrás, siempre un paso al frente por los servicios públicos", ha añadido.

El presidente del comité de empresa ha dado las gracias por la mejora sustancial que implica el nuevo contrato en lo que se refiere a la prestación de servicios de la ciudad, la mejora de los recursos y las condiciones laborales de la plantilla. "Nos llena de ilusión y de ganas", ha señalado José Antonio Romero, que también ha dado las gracias al Ayuntamiento, que "están poniendo todo de su parte para que el material llegue lo antes posible y a la mayor brevedad".

El Ayuntamiento ha explicado que la nueva flota destinada al cuidado y mantenimiento de zonas verdes va a contar con más recursos mecánicos. El número de coches crece en el nuevo contrato de 14 a 18 y estará a disposición de la ciudad un camión canasta más, cuatro en total, uno de los cuales tendrá 25 metros de altura con el fin de poder acceder a palmeras y árboles de gran porte.

También se incrementará el número de camiones cuba (con capacidad de 3.500 kilogramos) que pasan de ser cuatro a cinco; las máquinas cortacésped pequeñas, de dos pasarán a ser cuatro, al igual que las segadoras recogedor. Igualmente, Jerez contará con dos camiones doble cabina, un camión cisterna, un hidrolimpiadora, una pick up, dos grillos y una retroexcavadora con destoconadora, una maquinaria de la que Jerez no disponía con el anterior contrato, según ha indicado el Ayuntamiento.

Además, según ha señalado, el contrato actual contempla un total de ocho segadoras recicladoras frente a las cinco del anterior. También se incrementan de dos a tres las trituradoras, y de siete a 15, los remolques. Las motocicletas pasan de ser 16 a 18; las cubas de siete a 12; las desbrozadoras de filo de 12 a 18; las desbrozadoras forestales, de tres a cuatro; los cortasetos, de cinco a nueve; las sopladoras, 12 a 15 y las motosierras de 12 a 27. Igualmente, los cortasetos de pértiga se incrementan de uno a dos y los sopladores de mochila, de cuatro a siete. Por último se mantienen en el equipo un camión grúa de 18 toneladas con pulpo, las carretillas con remolque, un tractor agrícola, una detoconadora, y un motocultor.

Asimismo, el nuevo contrato de servicios de conservación y mantenimiento de parques, zonas verdes y ajardinadas y arbolado viario supone un importe de 5.173.433 euros, aumentando un 43% respecto al anterior (que fue de 2.945.245 euros) e incluye, además de la ampliación de la maquinaria, importantes actualizaciones, lo que supone un avance en la prestación técnica de los servicios en la ciudad, con la cobertura de nuevas zonas en expansión urbana, la subrogación de la plantilla del servicio, la contratación de ocho nuevos trabajadores y mejoras en materia laboral.

Además, el Ayuntamiento ha señalado que se reduce de manera sustancial la periodicidad de las labores de mantenimiento y cobertura técnica de servicios a la zona rural. También supone el aumento sustancial en la prestación técnica del servicio en los colegios, de manera que se pasa de cuatro actuaciones mensuales a seis.