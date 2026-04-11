La alcaldesa de Jerez recibe a 2.000 jóvenes por el 50 aniversario de la Federación de Scouts Católicos

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha acompañado este sábado a la Federación de Scouts Católicos de Andalucía en la apertura de su VII San Jorge Federativo - JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha acompañado este sábado a la Federación de Scouts Católicos de Andalucía en la apertura de su VII San Jorge Federativo, que coincide este año con el 50º aniversario de la organización.

El parque de Santa Teresa acogerá durante todo el fin de semana este programa de actividades en el que participan más de 2.000 chicos y chicas, según una nota del Ayuntamiento de Jerez, que ha colaborado con la organización de un encuentro con el que la Federación de Scouts Católicos de Andalucía continúa trabajando a favor de la educación en valores de niños y niñas y la participación joven.

María José García-Pelayo ha agradecido a la presidenta de la federación, Cristina Vargas, la celebración en Jerez de un evento tan importante, que convierte el parque de Santa Teresa en punto de encuentro de jóvenes de toda Andalucía, en un momento tan importante para la organización y que están conmemorando con el lema 'Celebramos el pasado, construimos el futuro'.

La delegada de Juventud, Carmen Pina, ha estado en contacto con la federación en los últimos meses para coordinar todas las gestiones necesarias para reunir en Jerez a los participantes en el encuentro, que hubo de ser aplazado semanas atrás a consecuencia del temporal.

Este San Jorge se celebra con la temática de 'Los guardianes del sur', implicando a niños y niñas a preservar los dones de la inclusión, la igualdad, la perseverancia, el compromiso y la cooperación que caracterizan al escultismo.

La Federación de Scouts Católicos de Andalucía conmemora este San Jorge Federativo con los objetivos de vivir la fe como camino; fomentar un liderazgo compartido y un compromiso activo en la construcción de un mundo mejor y más justo; y valorar nuestras raíces y tradiciones scouts como fuente de identidad, unidad y esperanza para el futuro.

Chicos y chicas participantes llegaban al parque de Santa Teresa en la tarde del viernes. Durante todo el día de hoy disfrutarán de actividades, y compartirán una merienda especial por el 50º aniversario. Mañana domingo, participarán en una Eucaristía antes de cerrar el San Jorge Federativo y emprender el camino de regreso a las diferentes provincias.