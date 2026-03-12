La alcaldesa de Jerez subraya el apoyo del Ayuntamiento a las Rutas del Vino y Brandy en su 20 aniversario

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la asamblea general de la Asociación Rutas del Vino y del Brandy del Marco de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha subrayado la colaboración y apoyo del Ayuntamiento a la Asociación Rutas del Vino y del Brandy del Marco de Jerez que este 2026 cumple 20 años desde su creación.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa, en el transcurso de la Asamblea General Ordinaria que esta entidad ha celebrado en la sede del Consejo Regulador, ha felicitado a la asociación y les ha trasladado que el Ayuntamiento "es un socio colaborador absoluto de esta Ruta y cada iniciativa que proyecta lo es también para el Consistorio".

Asimismo, ha expresado que "la coincidencia del veinte aniversario de la Ruta del Vino y el Brandy de Jerez con la capitalidad gastronómica es un hecho al que hay que sacar rendimiento y el Ayuntamiento estará ahí aprovechando esa simbiosis".

Por su parte, la asamblea celebrada este jueves ha abordado los proyectos para este 2026 centrados fundamentalmente en la celebración de los 20 años de esta entidad que se cumplirán el 30 de julio y se conmemorarán con una gala en los Museos de la Atalaya. Además, coincidiendo con esta efemérides la directiva de esta asociación ha planteado una serie de acciones promocionales para proyectar más si cabe la dimensión de una Ruta que logró en 2024 ser la más concurrida del país con 425.000 visitantes.

Para ello se ha pensado en organizar un presstrip para periodistas especializados y acciones promocionales en redes sociales, en forma de souvenirs o con el cambio del logotipo y la imagen corporativa, entre otras acciones, dentro de una campaña que englobará todo el año. Igualmente, se ha previsto elaborar el segundo Estudio de Accesibilidad Turística (el primero se hizo en 2024), apostar por la digitalización de la plataforma de gestión interna y fomentar la formación y calidad enoturística.

La Asociación Rutas del Vino y del Brandy del Marco de Jerez nació en 2006 con el objetivo de aglutinar y cohesionar la oferta turística existente en torno a los numerosos atractivos enológicos del Marco de Jerez y de contribuir a través del enoturismo al desarrollo económico, social y cultural del territorio, tanto en su vertiente urbana como rural.

Bodegas, enotecas, hoteles, casas rurales, bares y restaurantes, tabancos, museos, agencias de viajes y empresas de ocio de todas las ciudades del Marco, conjuntamente con sus respectivos ayuntamientos y los Consejos Reguladores del Vino y del Brandy de Jerez, participan de esta iniciativa que da respuesta a las demandas del enoturismo de calidad y que ha convertido al Marco de Jerez en un destino enoturístico de primer orden a nivel mundial, ha señalado el Ayuntamiento.