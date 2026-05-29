El Ayuntamiento de Jerez adjudica fincas del Registro de Solares en las calles Sancho Vizcaíno y Pedro Nolasco

Archivo - Fachada de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha adjudicado esta semana nuevas fincas del Registro Municipal de Solares sometidas a procedimiento de venta forzosa, una ubicada en la calle Sancho Vizcaíno 20, y otras dos situadas en la calle Pedro Nolasco 2 y 4, ofertadas en una única licitación dividida en dos lotes, una por cada finca.

En una nota, ha señalado que con estas dos adjudicaciones se culminan los once procedimientos de venta forzosa que ha tramitado la Delegación de Urbanismo desde junio de 2023, y que van a hacer posible la construcción de un total de 183 viviendas, la mayor parte de ellas situadas en el centro histórico.

Según ha explicado, la antigua bodega de la calle Sancho Vizcaíno 20 se ha adjudicado a Villard Coliving S.L. por importe de 263.700 euros, tras salir a licitación con un precio de salida de 189.167 euros, y con el compromiso de construir un total de 29 viviendas, 15 de dos dormitorios y 14 de uno.

Se trata de un antiguo y amplio casco de bodega que presenta un alto grado de deterioro debido a su estado de abandono, según la descripción del inmueble, que señala que se trata de un "gran casco bodeguero catalogado, de 1.890 metros cuadrados de superficie dividido en dos conjuntos edificatorios: un casco de bodega a dos aguas con una superficie aproximada de 1.400 metros cuadrados y una edificación desarrollada en dos plantas con patio central".

Por su parte, los dos inmuebles de la calle Pedro Nolasco se han adjudicado a la misma persona física que ha ofertado 53.000 euros por el del número 2, y 102.000 euros por el solar del número 4. En esta ocasión, el compromiso es construir dos viviendas en el primer caso, y otras cuatro en el segundo. Cabe recordar que la finca de Pedro Nolasco 2 tuvo un precio de salida de 23.722 euros, mientras que la del número 4 ascendió a 38.972 euros.

La finca de Pedro Nolasco 2, que se encuentra en un estado de ruina total, tiene una superficie de parcela de 134,91 metros cuadrados y consta de un edificio de dos plantas de altura que ocupa la parcela en su totalidad. Por su parte, el solar sin edificar de la calle Pedro Nolasco 4 presenta una superficie gráfica de 320 metros cuadrados.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha agradecido el trabajo realizado por el personal de su Delegación para poner en el mercado estas fincas en mal estado procedentes del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, un instrumento que se ha revelado como "decisorio e imprescindible para impulsar la regeneración urbana, la conservación del patrimonio edificatorio y la dinamización económica y social de la ciudad".

En este sentido, ha señalado que desde Urbanismo se está potenciando esta herramienta al objeto de seguir aportando valor añadido a los planes de revitalización del centro histórico. "Tenemos una hoja de ruta clara desde el principio en materia de regeneración de zonas degradadas y la estamos siguiendo paso a paso, sirviéndonos, para ello, de los recursos que tenemos a nuestro alcance", ha señalado Belén de la Cuadra en referencia al Registro de Solares.

En este aspecto, la delegada ha señalado que el objetivo principal de este impulso es velar por que los propietarios cumplan con sus deberes urbanísticos de conservar, edificar o rehabilitar, "y, en este sentido, la venta forzosa permite actuar contra estos propietarios incumplidores, poniendo en el mercado edificios abandonados, solares vacíos o inmuebles en mal estado que suelen generar problemas de inseguridad o salubridad en los barrios donde se ubican, deterioran el paisaje urbano y afectan al conjunto del vecindario".

En contraposición, la recuperación de edificios abandonados suele generar un efecto positivo en sus entornos, "siendo los más significativos la reactivación comercial, la recuperación de espacios degradados, la reutilización del suelo existente, o la atracción de nuevos residentes, ya que la gran mayoría de estos inmuebles se destinan a proyectos residenciales", ha subrayado la responsable municipal.