El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) lanza una actividad de creación de murales en las barriadas rurales para jóvenes

Archivo - Imagen de archivo de un mural en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Juventud, y en colaboración con la Tenencia de Alcaldía de Medio Rural, va a llevar a cabo una actividad de dinamización cultural en las barriadas rurales de Jerez denominada 'Arte Mural', que tiene como objeto abrir espacios de participación creativa destinados especialmente a los jóvenes, fortalecer el tejido social, así como mejorar la imagen de los diferentes núcleos rurales.

Según ha informado en una nota el Consistorio, la delegada de Juventud, Carmen Pina, ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha adjudicado esta semana al artista jerezano, Alejandro Tardío Parada, el contrato para la puesta en marcha de esta iniciativa, consistente en la elaboración de pinturas murales en espacios previamente seleccionados por las distintas barriadas rurales, con el objetivo de "revitalizar el espacio público y mejorar la estética urbana mediante expresiones artísticas contemporáneas".

Además, la responsable municipal ha señalado que la actividad está orientada principalmente a promover la participación de los jóvenes de las barriadas rurales en el desarrollo de estos murales, que, de este modo, "tendrán la ocasión de aprender nociones básicas de técnicas de muralismo, composición y uso del color, al tiempo que colaboran en la ejecución colectiva de las obras".

Por su parte, la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, ha señalado que 'Arte Mural' está concebida como una actividad de apoyo a las barriadas rurales de Jerez, que no sólo combina formación, creatividad y convivencia, sino que, además, "contribuye a generar un entorno más agradable y cuidado en cada una de las poblaciones a los que va dirigida".

Alejandro Tardío Parada es un jerezano con una dilatada trayectoria artística en el género del arte urbano, que "sirve de modelo para jóvenes artistas", tanto por sus diseños personales vanguardistas, como por sus referencias a las tradiciones de Jerez. Además, ha sido ganador de diversos premios en este género artístico.