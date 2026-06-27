Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) logra una solvencia financiera con cerca de 77 millones de euros de remanente positivo

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez (imagen de archivo). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha logrado durante la presente legislatura una situación de estabilidad y solvencia financiera reflejada en una serie de indicadores que han sido trasladados al Pleno por el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, entre los que destacan "un remanente de tesorería positivo acumulado a lo largo de la presente legislatura cercano a los 77 millones de euros, cuando en este Ayuntamiento ha sido históricamente negativo".

Según ha informado el Consistorio en una nota, la evolución del remanente positivo pone de manifiesto esta tendencia, ha señalado el responsable municipal, recordando que en 2022 se registraron 4,5 millones de euros; en 2023, 40 millones; en 2024, 22 millones; y en 2025, cerca de 10 millones de euros, alcanzando un acumulado de aproximadamente 77 millones de euros de remanente positivo a lo largo de la legislatura "cuando siempre había sido negativo".

"Estos datos evidencian la capacidad del Ayuntamiento para mantener una gestión económica rigurosa, garantizar el equilibrio de las cuentas públicas y reforzar su solvencia financiera"; reflejan, además, una administración capaz de atender sus compromisos económicos sin comprometer la prestación de los servicios públicos ni las inversiones previstas", ha señalado, añadiendo que otro de los indicadores que confirma esta mejora es "la evolución del periodo medio de pago a proveedores".

De este modo, frente a los 383 días registrados en 2022, el Ayuntamiento ha conseguido reducir este plazo hasta los 80 días, llegando incluso a situarlo en determinados momentos en tan sólo 28 días. Esta reducción se traduce en "una mayor seguridad y confianza a las empresas y proveedores que trabajan con la administración local, es decir ya no existe improvisación, ahora ofrecemos credibilidad y estabilidad".

Del mismo modo, ha explicado que el Ayuntamiento ha logrado frenar el crecimiento de la deuda municipal, atendiendo de forma efectiva tanto las obligaciones financieras como el pago de intereses y amortizaciones, evitando trasladar cargas económicas a futuras generaciones.

La gestión presupuestaria también ha permitido cerrar los ejercicios con superávit. En este sentido, ha señalado que la última liquidación presupuestaria arroja un saldo positivo de 217.000 euros, lo que acredita el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto establecidos por la normativa vigente, es decir, "no estamos en quiebra técnica, controlamos la deuda y mantenemos la solvencia y controlamos el gasto", en palabras del delegado.

Otro de los aspectos destacados ha sido la reducción de las obligaciones pendientes de aplicación presupuestaria, conocidas popularmente como "facturas en el cajón". Este concepto ha pasado de 53 millones de euros en 2022 a 34 millones en 2025, lo que supone el pago de 19 millones de euros durante la legislatura.

En consecuencia, Francisco Delgado ha subrayado que estos resultados son fruto de una planificación "económica rigurosa, de control del gasto público y de una adecuada previsión de ingresos y obligaciones, permitiendo compatibilizar el saneamiento de las cuentas municipales con el mantenimiento de los servicios públicos y la ejecución de inversiones".