Ayuntamiento de Jerez y Caixabank firman un convenio de colaboración para impulsar la Capitalidad Gastronómica

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, y el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, han firmado un protocolo general de colaboración para la promoción de la ciudad y la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026 por el que se establece un marco que siente las bases para el desarrollo de futuras actividades conjuntas vinculadas a dicha capitalidad.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, en este sentido, CaixaBank se compromete a desarrollar actuaciones de colaboración institucional y patrocinio en torno a iniciativas de promoción territorial, dinamización económica y apoyo al tejido empresarial y hostelero.

Así, una de las vías de colaboración será la puesta en marcha en Jerez de un programa impulsado que tiene como objeto el desarrollo de un encuentro de innovación gastronómica, formación hostelera y promoción económica vinculado a la Capital Española de la Gastronomía. El mismo incluirá formación para hosteleros y alumnado de módulos de hostelería, una masterclass y/o showcooking del chef español Ferrán Adrià y un foro empresarial gastronómico.

La alcaldesa ha dado las gracias por el convenio, que "posibilita trabajar juntos por el bien de Jerez en el contexto de la gastronomía y gracias a ello se realizarán unos actos que van a engrandecerla, con eventos que se centran en la historia de la cultura gastronómica y experiencias en vivo, lo que permitirá además degustarla, que también es importante".

Por su parte, Zafra ha recordado que "el compromiso de Caixabank con la ciudad de Jerez que es histórico" y ha añadido que "es un acierto enorme que Jerez sea Capital Gastronómica porque hace justicia con una ciudad en la que la gastronomía forma parte de su esencia y su cultura y es un acuerdo muy interesante que va a engrandecer esta capitalidad".