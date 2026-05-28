El Ayuntamiento de Jerez destaca más de 65 intervenciones ealizadas en centros escolares públicos el último mes

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Nela García, reunida con la Flampa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Nela García, ha mantenido una nueva reunión con miembros la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (Flampa) que preside Albert Bitoden, para abordar distintos asuntos relacionados con los centros públicos educativos de la ciudad y con la calidad de la educación, donde ha destacado que se han realizado 65 intervenciones de mantenimiento.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se ha explicado que las 65 intervenciones han sido en 31 colegios con el fin de corregir deficiencias relacionadas con las cubiertas, humedades, fontanería, persianas, cuadros eléctricos y renovación de fluorescentes, entre otras muchas. En este sentido, ha destacado que las de mayor envergadura han tenido lugar en los CEIP Torrecera, Guadalete, San José Obrero, Torresoto, Las Granjas, Vallesequillo, La Ina, Mesas de Asta, La Marquesa y El Membrillar.

Por otra parte, en esta reunión con la Flampa se ha dado cuenta de las actuaciones realizadas por los servicios de Medio Ambiente en materia de desbroces y poda. Estas labores se han intensificado en estos meses, a causa del notable crecimiento de la vegetación en general esta primavera debido a las intensas lluvias del invierno.

Nela García ha destacado que "las cuestiones medioambientales son siempre fundamentales para el mantenimiento de los entornos escolares, al igual que los controles de plagas que se atienden de forma inmediata desde el servicio municipal que depende de la Delegación de Bienestar Animal".

De este modo,, según ha añadido, desde las diferentes delegaciones municipales "se está realizando un trabajo coordinado para seguir mejorando los espacios verdes y jardines de los colegios". "Para ello se ha incorporado un responsable de arbolado y jardinería en el equipo de la Delegación de Educación, lo que viene a reforzar el trabajo técnico y profesional especializado en los espacios verdes", ha explicado.

En esta reunión también se ha indicado que, junto con los equipos directivos, se irán trabajando las necesidades específicas para combatir los días de calor en los centros educativos, según las características, el tamaño y particularidades de cada colegio, "máxime cuando este año se implantan también las mejoras que han sido posible, gracias a las subvenciones de confort térmico de la Junta de Andalucía que han recibido los centros escolares".