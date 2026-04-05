El Ayuntamiento de Jerez y Ecovidrio vuelven a impulsar el reciclaje de vidrio entre los establecimientos hosteleros

Archivo - Imagen de archivo de un contenedor verde con la campaña de Ecovidrio en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez y la entidad Ecovidrio han puesto en marcha en estos días una nueva campaña para continuar impulsando el reciclaje de envases de vidrio en el sector hostelero de la localidad. La iniciativa va a comenzar con la realización de encuestas y entrevistas en todos los establecimientos de hostelería para conocer de primera mano cuáles son las necesidades y poder adecuar los recursos existentes.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, se ofrecerá información detallada a los locales sobre "cómo reciclar correctamente y de las ventajas sociales, económicas y medioambientales que tiene el reciclaje de vidrio". En una fase posterior, para facilitar el reciclado de vidrio en el canal Horeca (Hostelería, Restauración y Catering), se estudiará la contenerización, tratando de colocar nuevos puntos o sustituirlos otros con una boca más ancha en caso de que sea necesario.

Esto permite el reciclaje de grandes cantidades de vidrio "como las generadas por los hosteleros". También se entregarán cubos adaptados con ruedas para facilitar el transporte de los residuos de vidrio y su posterior vaciado en los contenedores.

El sector de la hostelería y la restauración es "uno de los ejes fundamentales para incrementar la tasa de reciclaje", ya que en él se consumen casi el 50% de los envases de vidrio de un solo uso que se producen en España.

Esta iniciativa está enmarcada dentro del plan estratégico de Ecovidrio 'EcoVares', suscrito por Hostelería de España, que tiene como objetivo que el 76% de establecimientos hosteleros del país "separe correctamente y recicle vidrio".

JEREZ RECICLÓ 1.951.760 KILOGRAMOS DE ENVASES DE VIDRIO EN 2025

En este contexto, Jerez recicló 1.951.760 kilogramos de envases de vidrio en 2025, según los últimos datos disponibles. Esto supone que cada ciudadano recicló una media de 9,14 kilogramos de vidrio (equivalente a unos 31 envases).

Respecto a la tasa de contenerización, Jerez se sitúa con una media de 218 habitantes por contenedor, contando en la actualidad con un total de 978 iglús para los residuos de envases de vidrio instalados en toda la ciudad.

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. "Reciclando vidrio se evita el crecimiento de los vertederos". Por tanto, "reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático".

Al usar calcín (vidrio reciclado) en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación del entorno. Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.

SOBRE ECOVIDRIO

Ecovidrio es el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen. Desde 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, Ecovidrio trabaja para hacer realidad la transformación de pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular, para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias al conocimiento, dedicación y capacidad de innovación de la entidad.

A lo largo de más de 25 años Ecovidrio ha diseñado un sistema de reciclaje eficaz, eficiente y sostenible; que cuenta con el compromiso y la confianza de casi 6.000 compañías envasadoras que hacen posible el reciclaje de vidrio a través del Punto Verde. Este sistema ha permitido que en la actualidad se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.