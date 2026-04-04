El Ayuntamiento de Jerez finaliza la campaña de concienciación sobre la recogida selectiva de residuos orgánicos

Cádiz.-JerezAlDía.- El Ayuntamiento está implantando en el casco urbano el quinto contenedor para residuos orgánicos - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez ha finalizado la campaña de concienciación entre los comerciantes y hosteleros del centro de la ciudad enmarcada en el 'Proyecto de ampliación del servicio de recogida puerta a puerta de la fracción orgánica para establecimientos de restauración y comercio al por menor en el municipio de Jerez: compromiso medioambiental'.

Según una nota emitida por el Ayuntamiento, se trata de una campaña de información y toma de conciencia entre los profesionales de la hostelería y el comercio del centro de Jerez sobre la importancia de reciclar correctamente los residuos orgánicos en el contenedor marrón que se está implantando en el municipio, con el fin de "mejorar la gestión y aprovecharlos como nuevos recursos, disminuir la contaminación y los gases de efecto invernadero".

Esta campaña, que cuenta con una subvención de los fondos europeos Next Generation, ha consistido en visitar y facilitar folletos de información a comerciantes y hosteleros del centro de Jerez sobre los objetivos de la implantación de este nuevo sistema de recogida separada de los residuos orgánicos y de la importancia del compromiso y la participación de los 500 establecimientos que se ubican en la zona centro de Jerez.

Concretamente, la implantación del quinto contenedor o contenedor marrón en Jerez supone una inversión total de 265.000 euros, de los cuales, 197.000 euros se corresponden con una subvención de los fondos Next Generation, para la financiación de los vehículos especiales que se han adquirido para la recogida de biorresiduos, los contenedores necesarios y la campaña de información y comunicación que ya se ha realizado.

Por otro lado, en esta campaña se ha explicado la puesta en marcha del sistema de recogida 'puerta a puerta' todos los días en horario nocturno (de 22,00 a 05,00 horas), mediante la utilización de tres vehículos recolectores 100% eléctricos y la distribución de unos 1.000 contenedores de restos orgánicos de 240 litros.

¿QUÉ DEPOSITAR EN EL CONTENEDOR MARRÓN?

En el marco de esta campaña se han difundido entre los comerciantes y restauradores conceptos importantes como la clase de restos que se deben depositar en el contenedor marrón. Restos de comida de origen animal y vegetal, restos de comida cocinada, flores, pan, bollería, papel de cocina, servilletas manchadas de restos de comida y las bolsitas de infusiones.

Del mismo modo, se ha informado sobre los beneficios de la correcta separación de los residuos, entre otros, el aprovechamiento de los restos para obtener nuevos recursos, la mejora de la eficiencia del sistema de recogida y tratamiento de residuos, la reducción de la cantidad de residuos que llegan al vertedero y la disminución de la contaminación y los gases de efecto invernadero.

No obstante, sobre las características de los tres camiones eléctricos recolectores que se han adquirido para este servicio, el Ayuntamiento ha destacado que se trata de vehículos de menor tamaño que los convencionales, marca Invicta modelo Orca, con capacidad para unos 1.000 kilos y sistema de descarga automático de contenedores. Cuentan con 185 kilómetros y cinco horas de autonomía y alcanzan una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora.

Además, están equipados con aire acondicionado, pantalla multimedia, cámara de visión trasera, dirección asistida, ABS, y conectividad Bluetooth. Al ser más pequeños, permiten realizar la recogida en zonas donde los camiones recolectores convencionales no pueden acceder, trasladando posteriormente los residuos hasta los vehículos principales de recogida o puntos de transferencia.

Por último, respecto a los contenedores para llevar a cabo este servicio de recogida 'puerta a puerta', son recipientes de polietileno de alta densidad, móviles y aptos para el sistema de elevación y vaciado y que cumplen con toda la indicaciones de seguridad y la legislación vigente en materia de ergonomía y seguridad en el trabajo.