Embajadores de la UE conocen el potencial de Andalucía como sede de encuentros de alto nivel durante una visita a Cádiz

La directora general de Ordenación Turística y Hostelería de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, Elena Baena, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, junto a embajadores de la UE en la Real Escuela - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Más de una veintena de embajadores de la Unión Europea han conocido este martes el potencial de Andalucía como sede de encuentros europeos de alto nivel en el marco de un evento organizado en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, en Jerez de la Frontera (Cádiz), con motivo de la Presidencia de Chipre en el Consejo de la Unión Europea.

La directora general de Ordenación Turística y Hostelería de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, Elena Baena, ha subrayado la "responsabilidad" y "oportunidad" de Andalucía en la construcción del proyecto europeo al ser su frontera sur, defendiendo que "los desafíos comunes se abordan mejor desde la cooperación y el entendimiento", como ha recogido la Junta en una nota.

"Compartimos retos como son la sostenibilidad de los destinos, la cohesión territorial, el futuro de las zonas rurales, la transición energética, o la gestión de la movilidad", ha aseverado.

También ha abogado por "fortalecer los lazos humanos e institucionales que sostienen el proyecto europeo", a la vez que ha remarcado que Europa se construye "desde los territorios, la cultura compartida y la capacidad de generar vínculos entre personas y países".

"La acción exterior, la cooperación institucional y las relaciones internacionales forman ya parte de la manera en la que Andalucía se proyecta y se relaciona con Europa", ha comentado la responsable andaluza, deseando "el mayor de los éxitos" a la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea y agradeciendo a la Embajada de Chipre la elección de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre para organizar este encuentro.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha valorado que esta visita sitúa a su localidad "en el mapa de la Unión Europea" y la posiciona como "una ciudad que pisa fuerte en Europa".

Supone, ha argumentado, "un claro respaldo de la UE a nuestra ciudad", al reconocer que "podían haber elegido muchas ciudades". Es por eso que ha agradecido al embajador de Chipre que haya elegido "precisamente esta", en referencia a Jerez.

"Como alcaldesa voy a tener la oportunidad de compartir con los embajadores todas las oportunidades que Jerez puede ofrecer a Europa y también vamos a pedir que nos ayuden a promocionar esta ciudad en Europa y a facilitar su desarrollo económico", ha indicado, remarcando su disposición a "cooperar con Europa para ser mejor ciudad y defender la autonomía de cada territorio".

En ese sentido, García-Pelayo ha apostado por defender "la democracia, la integración, las libertades, el desarrollo sostenible", valores que "también defendemos desde Jerez".