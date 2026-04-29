El González Hontoria renovará su iluminación y mobiliario urbano para la Feria de Jerez en mayo

Archivo - Detalle del ambiente del Real de la Feria de Jerez de la Frontera, a 22 de mayo de 2025, en Cádiz (Andalucía, España). Ambiente en el Real de la Feria de Jerez de la Frontera. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, y el delegado municipal de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, han realizado una visita técnica al parque González Hontoria para revisar los trabajos de montaje de la 59 Feria del Caballo 2026, una nueva edición que comenzará el próximo sábado 9 de mayo y que contará con una renovación de su iluminación y mobiliario urbano.

La Feria de Jerez se celebrará además en un año en el que la ciudad es Capital Europea de la Gastronomía y con la efeméride de la inauguración del parque González Hontoria a principios del siglo XX, de la que se darán más datos en próximos días, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Jaime Espinar ha destacado que a falta de pocos días se están intensificando los trabajos del montaje y que éstos "van bastante avanzados" en relación con ediciones anteriores.

En cuestión de servicios públicos, ha indicado que los trabajos se están centrando en varias cuestiones como la renovación del mobiliario urbano, "que no se cambiaba desde la construcción de este parque", como ha señalado Espinar, quién ha concretado que se van a renovar los bancos existentes.

También ha subrayado que se está mejorando el alumbrado público, que será "una de las novedades" que va a presentar la Feria del Caballo de este año.

En ese sentido, ha detallado que se está trabajando en el refuerzo de la iluminación de determinadas calles del González-Hontoria "para mejorar la seguridad y la confortabilidad de la zona denominada no tradicional", explicando que "es muy importante que quien venga a la feria pueda disfrutarla de la manera que prefiera" ya que la de Jerez es "abierta, diversa y donde todo el mundo puede venir a disfrutar".

El teniente de alcaldesa ha adelantado que va a haber "dos sorpresas de última hora". Una de ellas la anunciará la alcaldesa, María José García-Pelayo, y guarda relación con la inauguración del parque González Hontoria en el siglo XX, mientras que la otra, según ha avanzado, tiene que ver con la rotonda de acceso por Ifeca, que va a lucir un nuevo diseño de cara a la Feria del Caballo.

También se están desarrollando trabajos en cuanto a parques y jardines. Sobre esto, Espinar ha señalado que el recinto de la feria es "un parque público con una gran arboleda que hay que cuidar y mantener en las mejores condiciones".

Por su parte, Francisco Zurita ha valorado que el montaje de la Feria del Caballo "va muy adelantado", y que todo va "como una seda de momento", lo que es "una satisfacción".

Así, ha asegurado que el Gobierno de la ciudad está "muy satisfecho" con las conversaciones que han ido manteniendo con los diferentes colectivos, asociaciones de feriantes, caseteros tradicionales, Horeca, hosteleros y que están "viendo los frutos".

También se ha referido a que hay un programa de actividades referente al mundo del caballo "amplísimo", tanto en la propia Feria, como en aledaños.

El delegado de Cultura ha adelantado que la Feria del Caballo, en cuanto a actividades hípicas, va a estar "muy reforzada" y se van a poder comprobar instalaciones "mejoradas, ampliadas y cuidadas", con hostelería, gastronomía y que "va a estar a la altura de lo que se merece una feria, que está precisamente dedicada al caballo".