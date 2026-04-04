La III Carrera Cruz Roja Jerez 'Tu Meta + Solidaria', enmarcada por primera vez en el Circuito de Carreras Populares. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La III Carrera de la Cruz Roja Jerez 'Tu Meta + Solidaria', que partirá el 12 de abril, a las 10 horas desde la calle Angelita Gómez (La Canaleja) y que se disputará sobre un recorrido llano de 6,5 kilómetros, formará parte por primera vez del II Circuito Local de Carreras Populares de la ciudad, con la previsión de más de 400 participantes entre todas sus categorías.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, la carrera absoluta comenzará a las 10 horas y las demás, desde las categorías menores (de 8 a 15 años) y la de 'pitufos' (de 2 a 7 años) se desarrollarán posteriormente. Las inscripciones están abiertas en www.runnink.com. El precio de la inscripción para participantes adultos es de doce euros, para los menores de entre 8 y 15 años de treseuros y para los niños y niñas de entre 2 y 7 años de un euro solidario. Además, se ha habilitado el dorsal 0 para aquellas personas que quieran colaborar en la carrera pero no pueden participar.

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha agradecido la labor asistencial diaria de Cruz Roja, su participación en los grandes eventos y su plena disposición y ha felicitado a la entidad por consolidar una carrera que ya, "por méritos propios de buena organización y número de participantes, forma parte del Circuito Local de Carreras Populares programado por el Ayuntamiento desde enero y que se inauguró con la Carrera Marianistas".

Además, Sampalo ha invitado a la ciudadanía a formalizar sus inscripciones ya porque es "una manera de ayudar a la labor tan importante de Cruz Roja, y con un evento que a efectos competitivos supone la cuarta carrera de las que conforman el circuito, por lo que "va a ser espectacular para los que buscan los puestos de podio del mismo y de gran ambiente lógicamente para todos los participantes".

En este sentido, el delegado ha recordado que Cruz Roja Jerez cuenta con más de 3.900 personas socias y de 30 empresas socias y colaboradoras. De hecho, el pasado año 2025, según ha trasladado la entidad en la presentación del evento, se ha atendido en Jerez a más de 55.300 personas (223 niños y niñas, 266 jóvenes, 357 personas desempleadas, 620 personas mayores y cuidadores, 260 migrantes, 1.300 personas en situación de extrema vulnerabilidad, 1.300 personas con problemas de salud).

Durante la celebración de la prueba habrá una 'ludoteca' para los menores a cargo de Cruz Roja Juventud y sorteos como el de una noche de alojamiento y cena para dos personas en el Hotel La Malvasía del grupo Kaizen; una noche de alojamiento para dos personas en hotel Casa Aura Vejer; tarjetas de regalo Ikea; una cesta de cosmética de El Corte Inglés y entradas para el espectáculo ecuestre de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre; y regalos para los 'pitufos'.

Cruz Roja ha agradecido el apoyo al evento de las siguientes empresas y entidades: Enjoy, Navea Automoción, Alcampo, Gofruit, Ecotractor, IKEA, Onda Cero, Coca Cola, Peña Sevillista, Gimnasio Arex, Casa Aura, Kaizen Hoteles, Corte Inglés, Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Alcampo, Jerez Deportivo F.C., Farmacia Mauricio Rodríguez Izquierdo, Clínica Doctora Rodríguez Freire Estética y Asociación Cultural y Recreativa Peña Los Cien.