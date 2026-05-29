Jerez (Cádiz) se adhiere formalmente a la Red Española de Capitales de la Cultura

Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha manifestado su conformidad con la adhesión a la Red Española de Capitales de la Cultura, constituida en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con municipios que han sido candidatos a esta capitalidad, como es el caso de la localidad jerezana, o que ya lo son, como Granada.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha agradecido a los representantes del sector cultural de Jerez el trabajo realizado por la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, explicando que esta adhesión significa que un "reseteo", asegurando que todo el trabajo desarrollado en torno a la candidatura se va a transformar en un proyecto "muy importante" sobre esta base que es la adhesión a esta red cultural.

El delegado municipal de Cultura, Francisco Zurita, ha explicado los beneficios de unirse a esta red, que englobará todas las políticas municipales en materia cultural y con la que el gobierno local "refrenda la apuesta por la cultura".

Asimismo, ha explicado que con esta propuesta de pleno se da cumplimiento al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el pasado 8 de mayo mediante el cual se aprobaba la adhesión a la citada red, que está constituida por gobiernos locales que apuestan por "un modelo estratégico de desarrollo cultural, reforzando así la cooperación territorial y dando visibilidad al compromiso municipal con la cultura como motor de desarrollo urbano, cohesión social e innovación".

Tal y como ha subrayado el responsable municipal, esta red tiene como objeto promover y fortalecer el papel de las ciudades en el ámbito cultural, garantizar la continuidad del impulso cultural municipal y el retorno al esfuerzo técnico, económico y de participación social. También busca favorecer la coordinación, cooperación e intercambio de experiencias entre las Entidades Locales, y reforzar su papel en la planificación y gestión de políticas culturales, impulsando estrategias comunes en materia de innovación cultural, gobernanza participativa y cultura urbana.

De este modo, la red es "una buena herramienta" para articular una estrategia conjunta con el Ministerio de Cultura y las instituciones europeas, especialmente en el marco de iniciativas como la Capital Europea de la Cultura, y para generar "un legado estructural en materia cultural que contribuya al desarrollo sostenible de las ciudades", ha señalado Zurita.

La adhesión a esta red conlleva, entre otros aspectos positivos, la posibilidad de establecer vías de cooperación directa para compartir experiencias en gestión cultural, programación, participación ciudadana e innovación urbana, así como de integrar una agenda común de trabajo, con encuentros técnicos, proyectos compartidos y posicionamientos estratégicos.

La integración en la misma posibilitará al Ayuntamiento reforzar su visibilidad de compromiso cultural, tanto a nivel nacional como internacional, así como impulsar proyectos de innovación cultural, digitalización y participación social, con enfoque en sostenibilidad y gobernanza.

Zurita ha destacado, entre estos beneficios, la obtención del "retorno al esfuerzo municipal realizado en cultura, consolidando estructuras, capacidades y reconocimiento institucional".

En respuesta a las críticas realizadas por el Grupo Socialista sobre la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, la alcaldesa ha reiterado su agradecimiento a los agentes culturales de la ciudad por "su esfuerzo e implicación".

"Era un camino difícil obtener esa Capitalidad, pero merecía la pena porque la oferta cultural de Jerez no estaba ordenada, y por tanto era necesario identificar los grandes valores de Jerez y definirla para generar un espacio sociocultural adecuado", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que "dos años después" se han consolidado iniciativas como el Festival de Cine, el Certamen de Poesía Julio Mariscal o el Certamen Internacional de Pintura que va a permitir contar con una colección de arte contemporáneo o una Feria del Libro "bien organizada".

En cuanto a la Red, García-Pelayo ha explicado que como presidenta de la FEMP habló con el Ministro de Cultura para que la apoyase, resaltando que "lo hizo desde el minuto uno porque entendió el esfuerzo que supone presentar una candidatura así y que ese trabajo ya hecho en equipo desde la cogobernanza no se podía tirar a la basura".

"Esta ciudad no es de rendirse, y desde el grupo socialista no deben lanzarse mensajes negativos porque Jerez tiene ilusión por hacer cosas, y trabajar de la mano de colectivos y de administraciones es algo que nos está identificando como ciudad", ha defendido la alcaldesa.

Igualmente, ha recordado que el Gobierno Central ha designado dos importantes eventos que se celebran este año, como son la Capitalidad de la Gastronomía y el Centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald como acontecimientos de excepcional interés público, y que el próximo mes de julio la ciudad va a reunir a todos los Institutos Cervantes, además de recordar la reciente visita a la ciudad de la delegación de embajadores de la UE.