Jerez muestra su patrimonio cultural a los embajadores de la UE de visita en la provincia de Cádiz

El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Zurita, y la delegada municipal de Educación y Comercio, Nela García, junto a embajadores de la UE en el museo de Lola Flores - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Zurita, y la delegada municipal de Educación y Comercio, Nela García, han acompañado este martes a miembros de la delegación de embajadores de la Unión Europea que visitan la provincia de Cádiz en el marco de un encuentro institucional impulsado por la Embajada de Chipre, a quienes les han mostrado el patrimonio cultural de la ciudad, como el museo a Lola Flores.

Así, la jornada ha comenzado con una visita al taller de artesanía flamenca Jonubra, ubicado en la Plaza Madre de Dios y dirigido por el artesano José María Núñez Bravo, quien acumula más de 35 años de experiencia dedicados a la creación de piezas artesanales vinculadas a la expresión del arte y cultura flamenca, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Durante el recorrido, los asistentes han podido conocer de primera mano el proceso artesanal que caracteriza el trabajo de este reconocido creador jerezano, basado en el empleo de materiales nobles y naturales, cuidadosamente seleccionados para elaborar productos de alta calidad y diseños exclusivos.

Su labor representa "un ejemplo destacado del saber hacer tradicional que forma parte del patrimonio inmaterial de Jerez y de Andalucía", contribuyendo además a la preservación y difusión de los oficios artesanos ligados al flamenco, según se ha defendido.

Posteriormente, la delegación se ha desplazado al Centro Cultural Lola Flores, situado en pleno centro histórico de la ciudad.

En este espacio expositivo dedicado a la artista jerezana, los visitantes han podido profundizar en la figura de Lola Flores a través de una propuesta museográfica que reúne documentos, audiovisuales, objetos personales y recursos interpretativos que permiten comprender la trayectoria artística de la cantante, bailaora y actriz, así como el contexto social, cultural e histórico de España durante gran parte del siglo XX.

La visita ha permitido mostrar a los representantes europeos el valor de un equipamiento cultural que se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos y culturales de Jerez, al tiempo que "contribuye a proyectar internacionalmente la imagen de la ciudad a través de una de sus figuras más emblemáticas".

Los delegados municipales han destacado la importancia de este encuentro institucional como "una oportunidad para estrechar lazos" con representantes de distintos países europeos y dar a conocer "la riqueza patrimonial, cultural y artística" de Jerez.

Asimismo, han subrayado "el interés" por que los miembros de la delegación puedan descubrir de primera mano "la autenticidad de la ciudad, su patrimonio histórico, sus tradiciones y el talento de sus profesionales y artesanos", elementos que convierten a Jerez en "un referente cultural de primer nivel dentro y fuera del país".

Este encuentro se desarrolla coincidiendo con la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2026 y tiene como objetivo fortalecer las relaciones institucionales y acercar a los representantes diplomáticos a la realidad cultural, económica y patrimonial de la provincia gaditana.