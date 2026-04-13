Jerez registra en los dos primeros meses del año un 11,29% más de turistas que en 2025

La alcaldesa de Jerez presidiendo la Mesa del Turismo de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Antonio Real, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha presidido la Mesa del Turismo, donde se ha señalado que la ciudad ha recibido 37.346 viajeros entre enero y febrero de este año, uno de los más altos de las últimas décadas en un contexto muy desfavorable por factores externos como los temporales y el accidente ferroviario. El dato es un 11,29% superior al de 2025.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, dada la cercanía de eventos como el Gran Premio de España MotoGP, la Feria del Caballo o Vinoble los responsables municipales han compartido con la industria turística las acciones que se están ejecutando en materia de seguridad y servicios municipales dada la importancia y repercusión que para la industria turística poseen.

"Tenemos que trasladar a todos los eventos de la ciudad la Capitalidad para darle un protagonismo mayor, como por ejemplo la Feria, que tiene su gastronomía propia y estamos trabajando para poner en valor más si cabe nuestros productos gastronómicos esos días con los hosteleros", ha dicho la alcaldesa en su intervención.

Igualmente ha recordado "la promoción que en próximos eventos se realizará de Jerez y del título gastronómico que ostenta en Madrid Gourmet, con la emisión del programa de Masterchef, el evento Tastes of Andalucia de la mano de la Junta o la asamblea de la Academia Andaluza de la Gastronomía reunida en Jerez".

"El Gran Premio es una oportunidad económica y de creación de empleo por el volumen de personas que mueve en la ciudad, ya que el año pasado se batieron récords de asistentes por lo que se han programado un gran número de eventos", ha afirmado el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, en referencia a la repercusión que para la ciudad y el sector hostelero en particular y turístico en general tiene este acontecimiento deportivo de primer orden.

DATOS TURÍSTICOS

Durante la comparecencia también se han analizado los datos de viajeros, pernoctaciones y ocupación que ha experimentado la ciudad. En este sentido, se señalado 2025 se registraron un total de 300.092 viajeros en hoteles de Jerez, lo que representa un 5,81% de reducción respecto al dato del año anterior.

No obstante ese ejercicio se contabilizó el máximo histórico de pernoctaciones registrado en hoteles jerezanos, con 721.495, tras el incremento del 1,04% respecto de 2024 y pese a la mencionada reducción en el número total de viajeros, "lo que indica que los turistas están incrementando la duración de sus estancias en la ciudad", ha señalado Antonio Real.

Entre enero y febrero de 2026 los hoteles de Jerez han registrado un total de 79.217 pernoctaciones, lo que supone el segundo registro más alto de los últimos 20 años, sólo superado en 2025 (79.806 pernoctaciones). No obsante, la ciudad ha recibido 37.346 viajeros, uno de los más altos de las últimas décadas, con un 11,29% superior al de 2025.

Además, han destacado el número total de empresas de la industria hostelera de Jerez a 31 de diciembre de 2024 (dato más reciente disponible) es de 1.047 empresas, lo que representa un "máximo histórico nunca antes registrado". El número de empresas hosteleras representa el 8,59% del total de la ciudad, peso relativo que se viene incrementando de forma sostenida desde que registrase el mínimo histórico en 2021, con el 8,29%.

Asimismo, han señalado que el sector hotelero empleó una media mensual de 513 trabajadores, lo que supone el dato más alto de los últimos 15 años, habiendo experimentado un incremento del 6% respecto al dato de 2024.

La Mesa del Turismo también ha recibido información sobre los proyectos enmarcados en la Fase 1 del Plan Turístico de Grandes Ciudades con un cumplimiento de ejecución del 87%.

En desarrollo actualmente se encuentran las obras sistema de toldos Calle Larga cuya instalación comenzará tras el Gran Premio de España de Motociclismo, estando previsto su mantenimiento y retirada tras la época estival, el Plan de Señalización Turística, adjudicado a Cinnia Tech que se estará ejecutando hasta el próximo mes de agosto o el diseño de Itinerarios Naturales adjudicado a la empresa Terra Incognita que va a permitir acceder a través de la web y aplicaciones informáticas a la práctica de senderos a pie y en bici por el medio natural y conexiones con el carril bici de la ciudad próximamente.

En cuanto a los proyectos enmarcados en el Plan de Sostenibilidad Turística Eje Distrito Sherry (en ejecución hasta junio 2026) se ha adjudicado 'Itinerarios virtuales del Eje Turístico', el servicio de asesoramiento especializado digital para las Pymes del destino o la instalación de la fibra óptica en edificios de interés que se está ejecutando. Por otro lado se está trabajado con Segittur en la incorporación Jerez como destino turístico Demo en la Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos Nacional siendo beneficiario el ayuntamiento de una subvención por importe de 580.000 euros, según ha apuntado el Ayuntamiento.