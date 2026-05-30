La Mesa Técnica de Seguridad felicita a la Policía Local y Policía Nacional tras la Feria del Caballo de Jerez (Cádiz)

Mesa Técnica de Seguridad de Jerez (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Mesa Técnica de Seguridad, impulsada por el Gobierno municipal y coordinada por el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, y la delegada de Participación Ciudadana, Juventud y Protección Animal, Carmen Pina, ha felicitado a la Policía Local y a la Policía Nacional por los buenos resultados obtenidos en el mantenimiento de las condiciones de seguridad durante la pasada Feria del Caballo, en la que no se registraron incidencias graves que afectasen a la integridad de las personas.

Tal y como ha asegurado el Consistorio jerezano en una nota, los miembros de la mesa, compuesta por federaciones vecinales, asociaciones de vecinos y asociaciones de comerciantes, se han sumado al agradecimiento y felicitación del teniente de alcaldesa José Ignacio Martínez, que abrió la sesión precisado que "los altos niveles y exigencias de Seguridad de nuestra ciudad con motivo de los eventos de primavera, como son la Semana Santa, el Gran Premio de España de Motociclismo y la Feria del Caballo".

"Unos eventos que exigen lo mejor de cada agente, que hemos trabajado con reuniones continuas para establecer los planes más adecuados y coordinados de Seguridad, y con el objetivo siempre de salvaguardar la vida de las personas y garantizar la convivencia y el disfrute", ha valorado.

Asimismo, Martínez ha sostenido que estos eventos "han tenido sus planes de Seguridad específicos, y que han sido compatibles con el mantenimiento de las exigencias en materia de Seguridad de la propia ciudad en el día a día, por lo que agradecemos y felicitamos la gran capacidad, la profesionalidad y el compromiso con Jerez de Policía Local y Policía Nacional en el caso de Feria, y también de la Guardia Civil en Semana Santa y Mundial de Motociclismo".

Por su parte, Pina ha enfatizado "la importancia de las asociaciones de vecinos y de las federaciones vecinales en esta labor continua de mejorar Jerez" y ha agradecido en el mismo sentido "sus aportaciones a la Mesa Técnica para reforzar aquellos puntos en los que hay más necesidad y también durante los eventos su máxima colaboración con el Ayuntamiento para actuar de manera coordinada en cada distrito en caso de incidencia".

En cuanto al resumen global de actuaciones de la Policía Local desde el 30 de abril al 25 de mayo, destacan los 134 informes policiales por incumplimiento de las Ordenanzas Municipales --incluye denuncias a 'aparcacoches'--, once controles de alcoholemia, con 307 pruebas en total que se han saldado con dos detenidos por delitos contra la Seguridad Vial y once denuncias administrativas; siete controles de barriadas; 59 actuaciones por 'Servicios Humanitarios'; la recuperación de dos vehículos que habían sido sustraídos; 45 denuncias por consumo o tenencia de estupefacientes en la vía pública; 34 denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana; 138 tarjetas de visita e inspección nocturna a comercios en zona urbana y rural; 363 informes de vigilancia policial específicamente por requerimientos ciudadanos; 49 intervenciones por venta ambulante ilegal y 164 denuncias por micción en vía pública (en el entorno de la Feria).

Respecto a la Feria del Caballo, el teniente de alcaldesa ha explicado que se han intensificado los controles de acceso a los caballistas y carruajes "para preservar la esencia y estética del Paseo de Caballos, garantizar la Seguridad de los transeúntes y también la protección de los animales". De esta manera, la Policía Local y los inspectores ecuestres han realizado un exhaustivo trabajo de control de acceso, de manera que quienes no cumplían lo establecido en la Ordenanza de Feria no han accedido al Real con sus caballos y carruajes. "Ha habido coordinación y respuesta rápida, es un tema sensible, y por supuesto, en la ciudad del caballo, tenemos que mirar por el mejor trato a los animales", ha añadido la delegada de Protección Animal, Carmen Pina.

En el mismo sentido de control de Feria, el jefe-intendente de la Policía Local, Manuel Cabrales, ha apuntado junto al inspector Francisco López, que la Policía Local, junto a Seprona y a los servicios de la Junta de Andalucía, ha realizado el control en todos los accesos a la Feria de los alimentos. No ha habido ningún caso de intoxicación y ha habido alimentos intervenidos al no cumplir los requisitos de trazabilidad de origen, su envasado o por ir en vehículos no adecuados para su transporte.

Respecto a la Policía Nacional, el delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional en Jerez, Adrián Domínguez, ha indicado que no se han producido grandes reyertas durante la Feria y que no ha habido, por lo tanto, incidencias ni heridos de gravedad.

Ha añadido que se han intervenido "numerosas armas blancas" en los accesos al Real y en su interior, así como de estupefacientes, y ha valorado positivamente el trabajo conjunto con Policía Local para la consecución de unos parámetros de Seguridad que han garantizado una Feria de convivencia y disfrute, y que ha sido "nuevamente multitudinaria".

En cuanto a otras intervenciones de la Policía Nacional ha destacado la operación anti-droga de la Zona Sur, junto a dos institutos y dos colegios públicos; así como de otra intervención en la misma zona con la retirada de armas y granadas.

Igualmente, se ha explicado la colaboración de un taxista en la detención de un joven en la zona centro que estaba en actitud amenazante ante dos chicas y la detención de un 'tironero' en la calle Porvenir tras haber perpetrado el robo de un bolso en calle Corredera.