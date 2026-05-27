Vinoble 2026 impulsa y consolida desde este fin de semana el vínculo entre la gastronomía y el vino en Jerez (Cádiz)

Archivo - La presidenta de Diputación de Cádiz, Almudena Martínez (1d), junto al presidente del Consejo regulador de las Denominaciones de Origen de los vinos de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, César Saldaña (2d) en la presentación del Aula Enogastronó - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La XIII edición de Salón Internacional Vinoble, que se celebrará el 30 y 31 de mayo y el 1 de junio en el recinto de El Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz), volverá a convertirse en el escaparate promocional "de referencia" de los vinos generosos, licorosos y dulces especiales, impulsando su vínculo con la gastronomía al coincidir esta edición con el título de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026.

El salón estrena un nuevo horario, ya que por primera vez se celebrará de sábado a lunes para facilitar la participación a los expositores, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

También cambia ligeramente de horario para adecuarlo a las peticiones de los mismos, estando abierto el sábado 30 de mayo de 17,00 horas a 21,00 horas y el domingo 31 de mayo y lunes 1 de junio en el mismo horario de tarde y de 10,00 horas a 14,00 horas.

Vinoble 2026 contará con 66 espacios expositivos de ocho países, que mostrarán sus mejores vinos, y más de 3.500 visitantes acreditados de casi 40 nacionalidades diferentes pertenecientes a países como Canadá, Kazajistán, o India. Un salón profesional para el que se han acreditado más de 120 periodistas y que incorpora novedades como la presencia, por primera vez, de los ganadores de la edición de 2025 del certamen 'Concurso Mundial de Bruselas' (regiones de Samos en Grecia; Vinos Dulces Naturales de Francia y Marsala, Italia).

Otro aspecto destacado por el Ayuntamiento sobre esta edición son las misiones inversas, hasta seis acciones de promoción comercial donde, en lugar de llevar a empresas al exterior, se atraen compradores, importadores, distribuidores o prescriptores extranjeros al país anfitrión para conocer directamente la oferta local.

Uno de los grandes focos de interés del Salón es el espacio enogastronómico 'Gusto del Sur', que por segundo año consecutivo vuelve a situar la conexión entre la gastronomía y el vino en el centro de su propuesta a través de impulso y la participación directa de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa).

Tras el éxito de la anterior edición, Vinoble apuesta por potenciar este formato experiencial que permite explorar los vinos nobles desde una perspectiva "práctica, directa y profundamente conectada" con la gastronomía.

La Carpa Enogastronómica acogerá hasta once sesiones protagonizadas algunas por chefs de referencia en la cocina andaluza, como los jerezanos Javier Muñoz (La Carboná), Juanlu Fernández (Lu Cocina y Alma) e Israel Ramos (Mantúa). Estarán centradas en algunos productos andaluces de primera como el caviar de Riofrío, el atún rojo de almadraba, los mejores quesos o el ibérico de Bellota, así como su dialogo con vinos generosos, dulces y licorosos.

Todo ello, se ha señalado, "en sintonía" con la Capital Española de la Gastronomía dada la importancia de Vinoble como escaparate internacional para proyectar la excelencia del vino, de la agroalimentación andaluza y de la promoción de los vinos nobles como el "maridaje perfecto" para la alta cocina y la gastronomía andaluza contemporánea.

Otro de los hitos de Vinoble es el programa de catas elaborado por el Consejo Regulador del Marco de Jerez, que se celebrará en la Mezquita y Sala del Molino del Alcázar con nombres propios como Juancho Asenjo hablando de 'Commandaria, el vino más antiguo del mundo' o Sara Jane Evans con su ponencia titulada 'Oro Noble: de la podredumbre a la dulzura pura' entre otros grandes expertos.